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吳欣盈吃東東芋圓大坑圓環塞爆 推廣零碳排、蔬食

吳欣盈稱讚芋圓軟硬適中，不會糊掉，很有台灣味。（記者許國楨攝）

吳欣盈稱讚芋圓軟硬適中，不會糊掉，很有台灣味。（記者許國楨攝）

2024/01/07 14:28

〔記者許國楨／台中報導〕民眾黨副總統候選人吳欣盈7日台中市掃街，中途到大坑名店吃芋圓休息與民眾合影，大批支持者到場力挺，造成大坑圓環交通一度塞爆，得知該店成功的關鍵是真材實料，吳說，透過零碳排放方式送過來就馬上做，也不忘推銷自己常在立院推廣零碳排、蔬食，氣氛輕鬆熱絡。

繼總統候選人柯文哲5日台中車隊掃街，吳欣盈7日也前來車掃，途中到達東東芋圓店時，早已有民眾排隊等候合影，大坑圓環車輛一度壅塞，吳欣盈先在店外第一波合影後，才進入店裡享用芋圓，由老闆女兒東昱吾、媳婦李想想接待，吳稱讚芋圓軟硬適中，不會糊掉，很有台灣味，也關心芋圓的食材都是採購自哪裡？

當知道店裡的食材都是採購自台灣的在地食材，例如芋頭就是來自大甲，且全都是素食時，吳欣盈大為肯定符合環保觀念也問「基本材料要做到大受歡迎很不容易，成功因素是什麼？」聽到東昱吾回答真材實料，吳欣盈藉機推銷自己說，透過零碳排放的方式可以送過來就馬上做，她在立院也常推廣零碳排、蔬食。

吳欣盈也提到，主席和民眾黨都是多元包容，黨內很多人有不同背景，都是民間出來的，但也知道業界和產業界的痛點，快速進入狀況，這也是24年來有第三勢力，新興政黨帶新的文化來，希望公開、透明，政治應該每天落實在人民身上，而不是口水戰，讓我們為了下一代，把政治文化翻轉，義無反顧拚一次。

吳欣盈替支持者簽名。（記者許國楨攝）

吳欣盈替支持者簽名。（記者許國楨攝）

吳欣盈與熱情民眾合照。（記者許國楨攝）

吳欣盈與熱情民眾合照。（記者許國楨攝）

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