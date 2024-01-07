藍委林思銘拚連任 向「首投族」靠攏

國民黨新竹縣第2選區立委候選人林思銘說，「首投族」頭痛2高1低，他提青年住屋問題解方來幫忙。（圖由林思銘陣營提供）

2024/01/07 10:48

〔記者黃美珠／新竹報導〕國民黨新竹縣第2選區立委候選人林思銘說拚連任向「首投族」靠攏！林思銘說，今年的「首投族」最感頭痛的前3個問題是「2高1低」，也就是：高房價、高物價、低薪資。因此他提出青年住屋問題解方，將持續在立法院：監督且協助政府加速推動社會住宅的興建、鼓勵企業設置工業宅政策，用前述雙管齊下的公、私管道同步努力，幫助解決青年住屋問題。

林思銘說，青年住屋問題明顯持續惡化，執政黨雖然編列大筆的租屋補貼預算，卻因台灣租屋市場不夠透明，導致很多青年無法獲取補助，而青年低薪問題更使得住屋壓力節節攀升。安家才能立業，如果青年陷入住屋問題的煩惱，跟隨而來的影響就是穩定就業、結婚與生養小孩的考量。

請繼續往下閱讀...

以大新竹來說，有許多工業區與科學園區，吸引很多外地年輕人在此發展，如果可以興建企業主導的工業宅，就能直接幫助青年的未來發展。

他也主張，要推動企業設置工業宅政策，對於企業的優惠、租稅調整都需先做立法上的調整，關鍵核心在於租稅優惠條件設置，如何吸引企業買單，並維持只租不賣的原則，後續的維運方案都需要經由立法院去做通盤討論。

林思銘認為鼓勵企業興建只租不賣的工業宅，不只能夠分攤政府興建社會住宅的壓力，也有利企業讓員工凝聚更大的向心力，對企業長遠發展有幫助，站在整體的規劃上，鄰近公司的工業宅也能大幅降低上下班交通壅塞的問題，達到全面雙贏的效果。

公部門方面，他認為中央主導的社宅興建速度太慢，供應速度跟不上需求的增加，規劃總量也無法滿足社會需求，這部份中央需要檢討，未來他在立法院也會強力監督質詢。

他還說，目前中央在新竹縣規劃數處社會住宅且已有湖口的1處已動工，但數量顯然不足，以鄰近竹科的竹東為例，因工作移居竹東的青年將明顯增加，他建議中央盡快釋出竹東附近閒置的國有土地，跟新竹縣政府合作規劃以增加社會住宅數量。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法