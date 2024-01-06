竹縣藍營選將皆喊提高老農津貼 徐欣瑩爭取1萬、林思銘1萬2

國民黨新竹縣第2選區立委候選人林思銘（左）今天宣布，順利連任就爭取老農津貼逐步提高到月領1萬2000元。（林思銘陣營提供）

2024/01/06 09:28

〔記者黃美珠／新竹報導〕國民黨新竹縣第2選區立委候選人林思銘繼同黨竹縣1選區立委候選人徐欣瑩公辦政見會上宣布，要爭取老農津貼月領1萬元以後，今天他說，只要他順利連任，也將在國會爭取老農津貼逐步調整到每月1萬2000元，以因應物價通膨，確實照顧全縣8萬8000多名的農友。

林思銘說，現行老農津貼每人月領最多僅7550元，在當前物價通膨下，對老農的照顧明顯不足。新竹縣各鄉鎮的坑溝整治、農路設施改善、野溪災害復建、生產道路改善，看似小事，其實都是攸關農民生計與生命安全的大事，過去3年多，他就為各鄉鎮前述工程爭取了中央補助經費1億8000多萬元。

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這次拚連任，他提出「提高老農津貼，逐年增加到1萬2」、「擴大開放移工，建置多元化農業缺工人力平台」、「農田水利會回歸農民專業系統」、「提高公糧收購價格」4項政見。其中提高老農津貼部份，他認為要考量物價通膨因素，所以主張逐年調整到1萬2000元。

林思銘還說，除了在中央爭取資源，他也支持新竹縣政府目前推動中的「建構完整農民社會經濟安全網」計畫，以「農民健康保險」、「農民職災保險」、「農產業保險」、「農民退休儲金」4大福利措施，針對65歲以上老年農民（原住民55歲），每年補助936元以減輕農民自付保費的負擔，並全額補助農民參加「農民職業災害保險」的自付額部分。

此外，他還將在國會支持中央和縣市政府推動農產業加強升級和轉型、發展休閒農業、輔導農場業者優化場域、推廣特色農業遊程、推動農村再生計畫，未來他除會就前述方向確實監督農業部落實，也會協助新竹縣政府積極爭取中央經費全方位照顧農民。

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