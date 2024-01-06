彰化焚化爐戰火未歇！林佳龍在鹿港重申：絕對不會蓋

總統府秘書長林佳龍與彰化縣第一選區立委候選人陳秀寶，到鹿港新祖宮參訪，林佳龍重申晶鼎焚化爐絕對不會蓋。（陳秀寶競總提供）

2024/01/06 19:57

〔記者劉曉欣／彰化報導〕焚化爐戰火持續擴大！總統府秘書長林佳龍今天到鹿港新祖宮參訪，再度重申晶鼎焚化爐絕對不會蓋。彰化縣第一選區立委候選人陳秀寶表示，她一直都跟鄉親站在一起，堅決反對焚化爐的設置；國民黨立委候選人阮厚爵則指出，沒有看到公文都不算數。

林佳龍表示，他之前在彰化和美就公開澄清「焚化爐確定不會蓋」，今天來到鹿港，許多鄉親還是非常關心焚化爐到底要不要蓋，他再說一次「絕對不會蓋」，因為鹿港要發展文化觀光，福興鄉有台灣重要的酪農區，空氣品質都很重要，「不能再蓋新的焚化爐了」。

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林佳龍強調，焚化爐確定不蓋了，這跟選舉沒有關係，而是因為行政程序沒有完成，環保說明也沒有經過同意，中央已經確實收到陳秀寶與鄉親的反對聲浪，所以，也請對手不要再造謠了。台灣不只要做世界的科技島，也要做世界的觀光島，鹿港的歷史文化，就是發展台灣文化觀光的資產。

陳秀寶指出，她堅決反對焚化爐的設置，因為她一直以來都是選擇跟鄉親站在一起，如今中央已確定不會蓋晶鼎焚化爐，也請對手不要因選舉放棄良知、泯滅良心來惡意抹黑。

對於林佳龍再度重申絕對不蓋焚化爐，阮厚爵也再次強調，沒有看到正式解約、撤案公文，一切都都不算數，因為人民不知道這是不是選舉的手法與騙術。如果真的解約，就請說明會不會花到人民的納稅錢，需不需要去賠償違約金，這一切都要好好交代清楚。

林佳龍與陳秀寶到鹿港新祖宮參訪。（陳秀寶競總提供）

總統府秘書長林佳龍與彰化縣第一選區立委候選人陳秀寶，到鹿港新祖宮參訪。（陳秀寶競總提供）

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