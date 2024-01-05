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彰化焚化爐大戰！林佳龍喊話：焚化爐確定不會蓋

總統府秘書長林佳龍，出席彰化縣百工百業信賴總會成立授旗大會。 （取自彰化邱建富臉書）

總統府秘書長林佳龍，出席彰化縣百工百業信賴總會成立授旗大會。 （取自彰化邱建富臉書）

2024/01/05 23:39

〔記者劉曉欣／彰化報導〕選戰倒數計時，彰化縣立委第一選區的焚化爐議題越燒越旺！總統府秘書長林佳龍公開表示，焚化爐確定是不會蓋的，民進黨立委候選人陳秀寶強調，她與鄉親立場一致，就是堅決反對彰濱新設晶鼎焚化爐。國民黨立委候選人阮厚爵表示，樂見不蓋，但沒正式解約、撤案公文都不算數。

林佳龍出席彰化縣百工百業信賴總會成立授旗大會，林佳龍指出，他與行政院長陳建仁、行政院副院長鄭文燦都來參加授旗大會，就是要特別來澄清抹黑，「焚化爐是確定不會蓋的」。

鄭文燦則表示，有關焚化爐一事，陳秀寶考慮到地方的需要與民意，認為如果這個地方的焚化爐已經夠多了，要求經濟部就要檢討其必要性，朝解除契約的方向來走。

陳秀寶強調，她對於彰濱產業園區鹿港區計劃興建晶鼎焚化爐的立場，就是與鄉親站在一起，堅決反對到底，如今，中央也確實聽到地方的聲音，林佳龍秘書長也澄清「確定是不會蓋的」。

針對林佳龍的發言，阮厚爵指出，樂見焚化爐不蓋了，但希望不要只是嘴巴說說，也希望不是選前的騙術。尤其是沒有看到正式解約、撤案公文，一切都不算數。而解約會不會花到人民的納稅錢，或是要去賠償違約金，這些都要向人民交代清楚才對。

彰化縣環保聯盟總幹事施月英指出，很高興聽到中央說焚化爐不蓋了，也希望彰化縣不要再增加任何一座焚化爐了，因為彰化縣是農業大縣，夾在台中火力發電廠、雲林六輕之間，彰化人已經都長期飽受空氣污染，不能再把焚化爐放在彰化了，希望這不只是選舉的承諾，選後也要兌現才行。

行政院副院長鄭文燦，出席彰化縣百工百業信賴總會成立授旗大會。 （取自彰化邱建富臉書）

行政院副院長鄭文燦，出席彰化縣百工百業信賴總會成立授旗大會。 （取自彰化邱建富臉書）

行政院長陳建仁，出席彰化縣百工百業信賴總會成立授旗大會。 （取自彰化邱建富臉書）

行政院長陳建仁，出席彰化縣百工百業信賴總會成立授旗大會。 （取自彰化邱建富臉書）

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