柯文哲與李全教同框互喊凍蒜 民進黨諷：想切割也切不掉
2024/01/06 17:57
〔記者陳政宇／台北報導〕以無黨籍參選台南第6選區立委的前議長李全教，推出與民眾黨總統候選人柯文哲「同框」的文宣，柯文哲競辦今（6日）緊急發聲明，要求李全教尊重他人肖像權，盡速撤除廣告。對此，民進黨指出，柯文哲和李全教站在一起的合照，互喊凍蒜的影片，都是鐵一般的事實，柯文哲想切割也切不掉。
李全教製作與柯文哲聯名的文宣，引起地方軒然大波。柯辦發言人陳智菡說明，「經查，台灣民眾黨中央與柯文哲總統候選人競選辦公室，皆無受理該候選人申請使用柯文哲肖像，亦無授權李全教團隊使用」。
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李全教競選總部發言人李佳容則表示，李全教與柯文哲日前在多場合互祝當選，見面數次、合影多次都是眾所皆知，如造成柯文哲困擾，就不刊載相關照片。
對此，民進黨發言人張志豪批評，從柯文哲的「十二門徒」爭議，提出「排黑條款」修法，以及為賄選判刑的李全教站台，再到馬治薇疑似接受中國政治獻金的事情，都可以看出柯文哲的理念就是選票至上，爭議不重要，只要有選票和鈔票就行。
張志豪強調，柯文哲和李全教站在一起的合照，互喊凍蒜的影片，都是鐵一般的事實，是柯文哲想切割也切不掉的。