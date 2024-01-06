李全教「同框」柯文哲文宣被打臉 綠營酸：連「民眾堂」都不收

前台南議長李全教近日公開發送「民眾黨主席柯文哲呼籲全國支持李全教」的文宣，被民眾黨指「未授權」狠打臉。（蔡筱薇提供）

2024/01/06 14:37

李全教「競選廣告」同框柯文哲 柯競辦：未授權籲盡速撤除廣告

〔記者王姝琇／台南報導〕前台南議長李全教以無黨籍投入立委選戰，近日公開發送「民眾黨主席柯文哲呼籲全國支持李全教」的文宣，更有網友留言指出，在某國小外面也有穿著民眾黨志工服的人員發送李全教文宣。民眾黨台南市黨部發聲明澄清「並無授權」。民進黨賴清德台南競總執行總幹事蔡筱薇反諷，藍白關係剪不斷理還亂，民眾黨有義務說清楚。

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李全教製作與柯文哲聯名的文宣，近期在地方引發議論，民眾黨台南市黨部表示，無論民眾黨中央或柯文哲競辦皆無受理申請，亦無授權李全教候選人團隊使用（柯文哲肖像）。民眾黨支持者也留言表示，「這種行為真的很low」、「這都是假的」、「國小外面也有穿著民眾黨志工服的人員發送李全教文宣」。

蔡筱薇則反酸，民眾黨聲明足以證明李全教就是票房毒藥；她說，李全教因議員賄選案遭判議員當選無效，議長賄選案被關、被褫奪公權，是全台南人都知道的事實，李現在卻為選舉無所不用其極，違法使用柯文哲肖像製作文宣，還被民眾黨狠打臉，就連對黑道最包容的「民眾堂」都不收，足以證明李就是「選票毒藥」。

民進黨台南議員朱正軒也質疑，民眾黨後知後覺拖到現在才發聲明，質疑是扛不住民意壓力；據該文宣照片可看出，李全教掃街拜票的時候，身旁也有民眾黨團隊跟在身邊，對於這種「剪不斷，理還亂」的曖昧關係，民眾黨有義務說明清楚。

蔡筱薇強調，柯文哲選擇與李全教十指緊扣，但黃國昌認證李全教是大黑金，民眾黨號稱新政治，黨內對於李全教的態度卻不一，民眾黨如果選擇要跟李全教站一起，那根本就是在污辱台南人，不如直接一點選舉標語「把國家還給你」改成「把國家還給黑金」。

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