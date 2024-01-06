賴清德、林志潔新竹造勢 蕭美琴拜託守護台灣、陳建仁細數綠營政績

民進黨總統候選人賴清德與新竹市立委候選人林志潔今天舉辦新竹大團結造勢活動，賴清德說新竹的民主密碼是256，要大家下週六一定要投票，延續民主自由的道路，現場也吸引上萬名鄉親力挺。（記者洪美秀攝）

2024/01/06 15:36

〔記者洪美秀／新竹報導〕民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴和新竹市立委候選人林志潔今天（6日）舉辦新竹大團結聯合造勢活動，現場滿場超過1萬名市民出席力挺，賴清德呼籲選民選對的人走對的路，痛批藍白擾亂國家，蕭美琴拜託選民繼續守護美好的台灣，行政院長陳建仁細數民進黨8年執政政績，強調國會過半的重要性，賴清德說，民主自由這台車已在路上，呼籲鄉親記著256的新竹車牌號碼，13日票票投下去，一起守護台灣的民主。

賴清德說，選舉已到最關鍵的黃金時刻，必須團結一致贏得勝利。2024年全世界有40幾個國家召開總統大選，台灣是第一個，也是最重要的一個，台灣站在民主第一線對抗獨裁，要走民主路、走自由路，賴清德說，他和蕭美琴是最有經驗的一組候選人，但是，不是所有人都願意走民主跟自由的道路，侯友宜主張九二共識，柯文哲高喊兩岸一家親，都是附和一個中國原則，絕對不是國家該走的路。

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賴清德說，中國是破壞台海和平、打壓台灣、威脅民主自由的始作俑者跟元兇，懇請新竹鄉親支持台灣繼續走在正確的道路上。過去8年蔡政府跟國際民主夥伴站在一起，讓台灣走向國際，發展各種產業，經濟不再依靠中國，股市超越香港，農產品行銷世界，推動各種福利政策，照顧全民，更推動年金改革、婚姻平權跟社會住宅。台灣必須繼續往前走，不能走回頭路，不能向極權低頭，把經濟綁回中國，台灣必須用選票捍衛民主、走向世界。

賴清德更提到，林志潔是民主大聯盟最優秀的代表之一，不僅是科技法權威，更了解新竹科學園區的需求，是不可或缺的人才，長期參與立法修訂，更是柯建銘總召的顧問，能夠無縫接軌擔任立委。

他也巧喻總統副總統是車子的方向盤，立法院是引擎，如果藍白過半，絕對會扯後腿，讓國家停滯不前，過去國民黨多數時，阻擋軍購案，讓台灣失去保護自己的力量。如果未來民進黨無法過半，台灣在國防的努力將會化為泡影，一定會發生跟過去一樣的困境，國防自主無法繼續，台灣面對中國會產生危機，現在只有一個馬文君，未來可能有更多馬文君，科技產業更會受到衝擊，民進黨不過半，就無法通過保護產業的政策，國民黨更可能開放服貿，讓中國人來台，門戶洞開。

賴清德也說，賴蕭配是唯一一組最專業、沒有炒房炒地、提出未來願景的候選人，未來他會持續推動桃竹苗大矽谷計畫，強化新竹輕軌系統、重視醫療，未來他一定讓台灣走得更遠，且會用人唯才、傾聽民意、建設國家。

柯建銘強調，民進黨國會過半的重要性，大讚林志潔是立法院即戰力，更痛批鄭正鈐居然敢聲稱為地方爭取預算，強調鄭正鈐對新竹的貢獻是零，新竹所有的預算都是前市長林智堅和他爭取來的，鄭正鈐滿嘴謊言，是個「白賊七」，更是國會議員中被告最多的，不是整天跑法院，就是跑銀行3點半，更捲入Me too疑雲，新竹必須下架鄭正鈐，上架林志潔，翻轉新竹。

林志潔也說，選戰剩最後一週，呼籲新竹鄉親不能浪費選票給一個站在新竹建設對立面的立委，也不能投票給過去4年看不到人的立委，只有總統立委票票入匭，3票顧台灣、才能讓新竹重返光榮。

民進黨總統候選人賴清德與新竹市立委候選人林志潔今天舉辦新竹大團結造勢活動，副總統候選人蕭美琴也提到新竹的民主密碼及車牌是256，要大家下週六一定要投票，延續民主自由的道路，現場也吸引上萬名鄉親力挺。（記者洪美秀攝）

民進黨總統候選人賴清德與新竹市立委候選人林志潔今天舉辦新竹大團結造勢活動，賴清德說新竹的民主密碼是256，要大家下週六一定要投票，延續民主自由的道路，現場也吸引上萬名鄉親力挺。（記者洪美秀攝）

民進黨總統候選人賴清德與新竹市立委候選人林志潔今天舉辦新竹大團結造勢活動，賴清德說新竹的民主密碼是256，要大家下週六一定要投票，延續民主自由的道路，現場也吸引上萬名鄉親力挺。（記者洪美秀攝）

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