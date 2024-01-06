選前黃金週 南投第1選區藍、綠立委候選人草屯搶票

民進黨南投縣第1選區立委候選人蔡銘軒（左）由前草屯鎮長洪敦仁（右）陪同進行草屯市區車隊掃街。（蔡銘軒競選總部提供）

2024/01/06 15:26

〔記者佟振國／南投報導〕選前黃金週，民進黨南投縣第1選區立委候選人蔡銘軒今天進行草屯市區車隊掃街，包括前草屯鎮長洪敦仁、前民進黨主席卓榮泰現身力挺，強調草屯鎮已14年沒有出過立委，呼籲鄉親大團結，送蔡銘軒進國會；國民黨立委候選人馬文君則於草屯大觀市場徒步拜票，強調用積極服務爭取烏溪線各鄉鎮鄉親支持，與對手相比高下立判。

下週六（13日）就是總統、立委大選投票日，這2天是選前最後1個週休假日，候選人都把握黃金時刻加緊衝刺，民進黨立委候選人蔡銘軒固守草屯進行車隊掃街，上午先由前草屯鎮長洪敦仁陪同拜票，下午由前民進黨主席卓榮泰接力相挺，要在大本營草屯鎮開出亮麗選票。

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草屯鎮是烏溪線6鄉鎮最大鎮，但已14年未出過立法委員，蔡銘軒團隊則是呼籲草屯鄉親要大團結，送在地子弟進入國會，也請第1選區的選民要熟記數字密碼「236」，就是總統、副總統投2號賴清德與蕭美琴、立委3號蔡銘軒、政黨票6號民進黨，拚總統、立委勝選與國會過半，用選票下架特權圈地、洩密叛國立委。

至於國民黨立委候選人馬文君上午則由草屯鎮長簡景賢與在地議員等人陪同，前往最熱鬧的大觀市場徒步拜票，強調這14年來在草屯的服務與政績絕對優於對手，以用心服務來爭取草屯鄉親認同；針對對手持續主攻洩密案，馬文君則反擊蔡銘軒毫無主見如同傀儡，只會聽信無良軍火掮客、聽命他人與側翼安排競選，選民要睜大眼看仔細。

國民黨南投縣第1選區立委候選人馬文君上午至草屯鎮大觀市場拜票。（馬文君競選總部提供）

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