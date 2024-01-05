站台助攻蔡銘軒 「義川大兵」：下架沒有國家安全觀念的馬文君

王義川幫南投縣第一選區立委候選人蔡銘軒站台，呼籲南投鄉親下架親中賣台的馬文君。（記者陳鳳麗攝）

2024/01/05 21:19

〔記者陳鳳麗／南投報導〕「搶救王義川大兵」行動爆紅的王義川今晚到南投縣草屯鎮，為南投縣第一選區立委蔡銘軒站台，他說，蔡銘軒的對手馬文君不只有6000多元租國有地蓋的童話故事莊園，還被韓國媒體認證「舉發洩密的親中立委」，鄉親要下架沒有國家安全觀念的馬文君，讓蔡銘軒進立法院為地方、為台灣打拚。

「青埔憨川」王義川今晚在烏溪團結勝選晚會中說，馬文君昨天在臉書發文問「誰變有錢？」引發熱議，大家都說「就是你馬文君最有錢！」她有很多土地、房子，還便宜租國有地蓋童話故事莊園，連他都想便宜租到國有地，根本租不到，只有馬文君才租得到。「搶救王義川大兵」全國大車掃，會開到埔里鎮去參觀馬文君的莊園，看跟彰化「衣鳯百貨」一樣有名的埔里豪華莊園。

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王義川說，馬文君繼童話故事莊園之後，今天又被韓國媒體點名認證，是親中洩密的立委，這種親中賣台立委若讓她再當選，台灣就「去了了」。南投的鄉親一定要下架馬文君，讓「OK啦」3號蔡銘軒進國會，民進黨多1席，也要讓民進黨國會過半，才不會讓韓國瑜當立法院院長。而大家要搶救王義川、把王義川送進立法院，記得政黨票投6號，國民黨就「NO SU」（沒得吃）。

王義川助講魅力十足，全場熱烈呼應。（記者陳鳳麗攝）

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