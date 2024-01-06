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牛刀小試腳下功夫 蔡英文：足球發展列為與下任總統交接重點項目

小將們認真教導蔡英文總統射門。（記者許倬勛攝）

小將們認真教導蔡英文總統射門。（記者許倬勛攝）

2024/01/06 15:52

〔記者許倬勛／新北報導〕力拚三連霸的新北市板橋西區立委張宏陸今邀蔡英文總統到板橋江翠國小，與即將前往德國受訓的板橋足球推廣協會小球員們相見歡，蔡英文承諾交接時，一定會提醒下任總統「將發展足球列入重點事項」，蔡也牛刀小試腳下功夫，將球傳給張宏陸射門，祝福他能順利連任。

繼去年底前來幫張宏陸擔任一志拜票志工後，蔡英文相隔二週又來到板橋，雖然是來助選，但也幫這些即將出國受訓的足球小將加油。

蔡英文表示，他和張宏陸都是金牌的培育者，希望台灣的運動選手都能在國際發光發熱，也勉勵孩子們出國多交朋友打開眼界，也助台灣發展國民外交。

張宏陸則說，他一路陪孩子們走過來，唯一的請求就是希望他們出國的時候，都一定要帶著國旗，要讓世界的友人知道台灣；蔡英文也勉勵孩子們去德國受訓時，一定要多交朋友，有國際友人是一件很棒的事，像是在把他當總統，讓台灣和世界交朋友的經驗談跟孩子們分享。

足球小將們與蔡英文互動熱絡，有小朋友好奇問「怎麼度過自己的青春期？」天真可愛的發問讓蔡英文開懷大笑。

蔡說，她的童年、求學時期都與書本為伍，除了考試還是考試，她期許孩子們能盡情享受青春、勇敢追夢，這也是身為總統最大的期盼。

蔡英文在足球上簽名當作紀念。（記者許倬勛攝）

蔡英文在足球上簽名當作紀念。（記者許倬勛攝）

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