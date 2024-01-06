藍倡組聯合政府 吳欣盈：又來吃豆腐了

台灣民眾黨副總統候選人吳欣盈與不分區立委候選人張啟楷在嘉義市車掃。（記者蔡宗勳攝）

2024/01/06 12:31

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕台灣民眾黨副總統候選人吳欣盈今天上午在不分區立委候選人張啟楷陪同下，到嘉義市進行車掃，出發前被媒體問到國民黨喊出「組聯合政府共同專業治國」時，吳欣盈笑說「又來吃豆腐了」，表示「我們目標就是棄藍綠保台灣」，而且民眾黨執政時也可以組聯合政府。

吳欣盈參選後第一次來到嘉義，表示一直想來嘉義，但始終無法成行，不好意思「放鴿子」這麼多次，今天一定要來和嘉義鄉親打招呼。

請繼續往下閱讀...

首次到嘉義的吳欣盈展現親和力，在民眾黨嘉義黨部前應合影要求來者不拒，甚至客串攝影人，幫忙拿支持者的手機自拍，支持者樂得笑呵呵。

吳欣盈車掃抵達保安宮參拜，由保安宮主委蕭文翔、張啟楷、嘉義選哲之友會總會長王冠鈞、民眾黨嘉義黨部主委李維中等人陪同上香祈福，蕭文翔還代表廟方致贈包子、粽子給吳欣盈，祝福吳欣盈選舉順利「包中」。

可能是嘉義人的熱情讓吳欣盈感到溫暖，原本穿著外套的她，拜拜完先到休息室改穿短袖上衣出來和大家拍照，先和廟方合影留念，接著和熱情的嘉義鄉親拍照，等候合影的支持者在廟前廣場大排長龍，看到這麼多人以行動支持，吳欣盈笑逐顏開，直說嘉義人情味好濃厚。

保安宮主委蕭文翔（左）代表廟方致贈包子、粽子給吳欣盈祝福「包中」。（記者蔡宗勳攝）

台灣民眾黨副總統候選人吳欣盈與支持者合影。（記者蔡宗勳攝）

排隊等待和台灣民眾黨副總統候選人吳欣盈合影的嘉義鄉親大排長龍。（記者蔡宗勳攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法