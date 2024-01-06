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新北市府開記者會澄清 卓冠廷：把公務員尊嚴拉到了一個新低

新北市議員卓冠廷。（資料照）

新北市議員卓冠廷。（資料照）

2024/01/06 12:37

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕藍白陣營狂打民進黨總統候選人賴清德萬里老家，新北市政府財政局4日上午派員前往丈量撲空，賴質疑市府「突襲」，新北市府開記者會釋疑，副市長劉和然、財政局長陳榮貴做出澄清，對此民進黨新北市議員卓冠廷表示，道貌岸然的一排局處首長們把公務員尊嚴拉到了一個新低。

卓冠廷在臉書PO文表示，為何新北市政府突然突襲丈量賴清德萬里工寮老宅？因為侯友宜凱旋苑自己違法被台北市政府開罰啊，口口聲聲講自己合法，高額收租，分立門牌，工安6年空窗，他家的大群館凱旋苑，6年沒做工安檢查，查了之後，被蔣萬安市府查獲違規，逾期未改善開罰6萬。

卓冠廷指出，所以賴清德的父親在礦災遇難後留給賴清德的工寮老宅，成了侯友宜陣營逃避爭議的提款機，北區都市計畫前就存在的老宅，被新北市府連環造謠「不存在」，自己連三次打臉他們，他們就開始逞兇鬥狠，發一些自以為是侯友宜競總的新聞稿。最後被事實查核中心打臉。

卓冠廷直言「已經很難看，今天更難看。一字排開，與肖想篡位的劉和然副市長排排坐，道貌岸然的一排局處首長們，把公務員尊嚴拉到了一個新低。」

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