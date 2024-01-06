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侯友宜：未來成立「印太願景辦公室」 強化台日關係

國民黨總統候選人侯友宜。（記者劉信德攝）

國民黨總統候選人侯友宜。（記者劉信德攝）

2024/01/06 10:54

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨總統候選人侯友宜今日上午啟動選戰最後一週的黃金週車隊掃街行程，他在出發點新北市板橋深丘福德宮受訪時，對於日本媒體關切如果當選，將如何增進台日關係，他表示，未來會成立「印太願景辦公室」，強化台日關係，尤其在經濟、貿易以及科技進行充分交流，讓台灣人民過好日子，在國家安全他會做到台海安定，讓日本安心，成為區域穩定的力量，並扮演開放、自由、永續的印太區域夥伴角色。

侯友宜並痛批民進黨選舉已經完全沒有招數，只剩下兩種手段，也就是抹黑、造謠生事，並利用國家機器鋪天蓋地的抹紅、介選，掩飾施政缺失，他要請問民進黨總統候選人賴清德，包括民進黨立委候選人羅致政不雅影片在內，什麼事情都要扯中共介選，既然如此就趕快查清楚，他並重申反對境外勢力介選，如果民進黨每一樣事情都說是中國介選，就請拿出證據，查清真相。

侯友宜指出，這幾年很多國際媒體報導全世界有4個地方很危險，其中2個地方已經爆發戰爭，俄烏戰爭與以巴戰爭，最近南、北韓關係很緊張，再一個就是兩岸關係兵凶戰危，他參選總統最重要就是確保兩岸安全。

他質疑賴清德說中華民國是災難、神話，後又改口說中華民國憲法是災難，賴清德就是一個務實台獨工作者，會引來戰爭，會引發戰爭的一定是國家領導人的思維想法，絕對不是人民，如果大家把選票投給引戰的賴清德，會讓台灣戰爭風險變高，票投確保兩岸和平的侯友宜，才能讓孩子們進入職場賺錢、過好生活。

侯友宜強調，大家都期待政黨輪替、民主制衡，不能讓一黨獨大，變成獨裁政府，這次大選對台灣來說是一個紅綠燈，是戰爭與和平、清廉與貪腐、獨裁與民主的選擇，投票結果將決定台灣未來的命運，他呼籲民眾要把選票投給在野最強的候選人「侯趙配」，才可能改變台灣腐敗的政府，重建贏得人民信任的政府。

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