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境外勢力頻繁介選！ 曾玟學：收到多封要求更改密碼驗證信

苗栗縣第2選區立委候選人曾玟學（右）。（資料照）

苗栗縣第2選區立委候選人曾玟學（右）。（資料照）

2024/01/06 11:26

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕2024總統、立委選舉進入最終倒數，中共對台灣的文攻武嚇也日漸加劇，對此苗栗縣第二選區立委候選人曾玟學表示，他昨日收到多封要求更改他帳號密碼的驗證信，直言「選舉進入最後階段，請大家務必提高警覺。」

曾玟學在臉書PO文表示，認知作戰專家沈伯洋老師日前也在記者會指出，這段時間是中國介選散布假訊息的黃金期間，近期有多位委員遭受攻擊，只是很多都被截斷沒有往下發生，而最常見的就是以造假的影片cheapfake、deepfake（深偽）等成本低的影片或照片攻擊，這種攻擊就是以合成的方式製作影片或照片，使人誤信。尤其在選前數日發動攻擊，目的就是令對方措手不及。

曾玟學指出，不久前才有網紅因為使用政界、演藝界女性製作深偽的不雅影片，遭到高院判處有期徒刑5年。這位網紅製作深偽影片是為了謀取私利，但是在選舉期間以候選人為對象，則是赤裸裸的影響選舉，發佈及傳散不只違反選罷法，更是會觸犯刑法。

曾玟學續指，中國的另一種手法是駭入別人的帳號進行發文，好幾年沒用的帳號突然發文，就是典型的中國解放軍所為。台灣在地協力者則會配合中國假帳號做大量轉發，造成網路上的認知偏差。

曾玟學坦言，昨天收到數封要求更改他帳號密碼的驗證信，就在跑行程的過程中有人試圖要駭入他的帳號，這是真實的攻擊，選舉進入最後階段，請大家務必提高警覺。

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