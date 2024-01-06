被控占公有地、幹部涉賄選 國民黨羅廷瑋、江啟臣合體拜票稱抹黑

國民黨候選人羅廷瑋（圖左）與江啟臣（圖右），今天一起市場拜票時，指控民進黨使用奧步。（記者張瑞楨攝）

2024/01/06 09:48

〔記者張瑞楨／台中報導〕被指控家人經營的麵店，占用台中市政府「兒童遊戲場預定地」的中市第六選區（中西東南區）國民黨候選人羅廷瑋，以及幹部涉嫌賄選被交保的中市第八選區（豐原、石岡、新社、東勢、和平）國民黨候選人江啟臣，今天於中市東區建國市場一起拜票，江啟臣指控民進黨，服務沒半撇，選舉全是「奧步」，他已經提出告訴，羅廷瑋也指這是國家級抹黑，是造謠國家隊，他不會被打敗，反而感覺「我們會勝利」。

江啟臣強調，民進黨可以說是「奧步」盡出，無所不用其極，包括抹紅潑髒水與假消息，連影射造謠都出來了，如果有憑有據，對手就直接去提告吧，為何用開記者會影射造謠方式抹黑他？針對這一點，他的團隊已經在上禮拜四提出刑事告訴，包括觸犯公職人員選舉罷免法與加重誹謗等，在最後關鍵時刻，他相信選民眼睛是雪亮，腦袋是清楚的，呼籲大家用選票來終結選舉「奧步」，用選票來制裁抹黑造謠。

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羅廷瑋則說，他與江啟臣面對抹黑攻擊，不僅不會被打敗，反而感覺「我們會勝利」，他強調，盧秀燕市長競選連任時，民進黨各議員大掛看板，不斷嘲諷盧秀燕，並且評比盧是市政吊車尾，當時台中市沒有出聲，卻讓盧秀燕大贏20萬票，這就是用選票制裁造謠抹黑攻擊，市民對於這些抹黑攻擊不會買單，如今民進黨故技重施，讓他想到盧秀燕的案例，他與江啟臣都希望大家拒絕「奧步」。

民進黨第六選區候選人江肇國，一週前質疑羅廷瑋家中麵店，占用中市政府的「兒童遊樂場用地」預定用地，羅至地檢署按鈴申告，但江肇國強調，包括羅的幹部涉嫌賄選、羅的家族侵占公有地等等，這些都是事實，應該向市民說清楚。

至於江啟臣部分，其對手民進黨候選人謝志忠於本月4日，召開記者會指控侯友宜、江啟臣山城聯合競選總部主委等3名幹部涉嫌賄選，台中地檢署諭令50萬元不等金額交保，創下今年選舉的全國最高交保金紀錄，台中地檢署則證實，確實有偵辦此一涉嫌餐會賄選案。

羅廷瑋（圖中）與江啟臣（圖右）一起拜票，兩人異口同聲指民進黨耍奧步。（記者張瑞楨攝）

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