政見會嗆小三、小王 她拿出「浸豬籠」喊：立法叫他們吐錢

中六選舉政見會賀姿華秀「浸豬籠」情境劇，誓立法讓小三、小王吐挖走的錢。（圖：擷自選委會公辦政見發表會）

2024/01/05 22:04

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奇葩政見！中市立委候選人賀姿華：「小三」改稱為「乞丐豬」

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市第六選區無黨籍立委候選人賀姿華今晚在電視公辦政見會中，自備道具演情境劇，替被小三、小王介入家庭的元配伸張正義，拿出貼有「浸豬籠」及「小三、小王乞丐豬」字樣的道具豬，痛斥小三、小王「睡別人的配偶、花別人配偶的錢不叫無恥，叫乞丐豬」，她若進立法院一定訂賠儅修款，小三、小王挖走的錢都要連本帶利還給安分守己的配偶，「落實使用者付費」，維護元配權益。

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賀姿華指出，她看到太多立法不夠完備，以致讓人陷入痛苦的情況。她拿出道具演起情境劇，邊說「好臭、這什麼東西」，貼有「要用立法鎮壓」的道具豬，豬頭上有「在古代小三、姦夫浸豬籠」字樣，豬身一側寫「小三小王變乞丐豬」，另一側寫「破壞家庭的女人法律判零元」，賀姿華喊「又臭又髒真奇怪」，接著拿出槌子，喊話民眾送她進立法院，她要制訂維護元配權益法案，保障家庭健全，讓小王、小三偷人偷錢行徑都現出原形，將被小三、小王拿走的錢回歸家庭照養小孩。

賀姿華說，執政黨看不到立法不完備，讓家庭因外遇破碎的痛苦，法律更無法保障弱勢配偶權益；她看到小三趕不走，卻是元配被趕走的事實，甚至法律還認定小三是清白的，實況卻是小三靠「偷人偷錢過奢侈生活」，這就是法律跟事實脫鉤。

賀姿華喊話，支持她當選進立法院。她要制定小三、小王賠償條款，維護元配權利，讓被小三、小王挖走的錢，連本利還給安分守己的配偶，「落實使用者付費」。

她更痛批，「睡別人的配偶、花別人配偶的錢，不叫無恥，叫乞丐豬」，未來要將小三、小三改叫「乞丐豬」，因為立法的不完備才有讓他們竟然是清白的判決。

賀姿華呼籲選民投票給她讓她進立法院，她不會讓讓大家失望，會制衡藍綠、廢惡法，並訂定保障大家權益的法令等。

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