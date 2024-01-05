為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

劉建國曾催生驗光人員法 北中南驗光師聚雲林推薦續留立院

全國北中南驗光師齊聚雲林縣立委第二選區民進黨候選人劉建國競總，力挺劉建國。（記者黃淑莉攝）

全國北中南驗光師齊聚雲林縣立委第二選區民進黨候選人劉建國競總，力挺劉建國。（記者黃淑莉攝）

2024/01/05 17:23

〔記者黃淑莉／雲林報導〕《驗光人員法》1月6日頒布施行滿8週年，全國北中南驗光師今天齊聚雲林立委第二選區民進黨候選人劉建國斗六競選總部力挺，與會者一致推薦催生該法案的劉建國，請託雲林鄉親全力支持劉建國繼續留在立法院。

驗光師公會全國聯合會理事長黃群宸表示，感謝劉委員多年前對《驗光人員法》的努力，促成法案順利三讀通過，對驗光人員是至關重要，呼籲全台《驗光師公會》的理事長們一起來雲林給委員全力支持，繼續留在國會，讓法案更符合實務需求，因為劉建國是對《驗光人員法》最熟悉的立委。

雲林縣驗光師公會理事長蔡明錡指出，《驗光人員法》最大的改變就是驗光師可以在合格的狀況底下去幫民眾驗光，保障民眾視力健康，對民眾視力是很大的保障。

劉建國表示，目前《驗光人員法》中規定，15歲以下必須在眼科醫師指導下驗光，並且不得對未滿6歲兒童驗光，但現況兒少對於手機、電腦等3C產品的使用，導致視力快速變差的情況，應該可以適度鬆綁，讓驗光師透過他們的專業，來協助兒少控制近視惡化，未來他將積極來協助全聯會及相關單位共同研擬、討論，朝合適的方向進行修法，共同守護兒少的視力健康。

全國北中南驗光師齊聚雲林縣立委第二選區民進黨候選人劉建國競總，力挺劉建國。（記者黃淑莉攝）

全國北中南驗光師齊聚雲林縣立委第二選區民進黨候選人劉建國競總，力挺劉建國。（記者黃淑莉攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
王義川力挺蘇治芬 北港掃街催票
2024/01/05 05:30

王義川力挺蘇治芬 北港掃街催票
劉建國不忘爭取建設 政院允列前瞻計畫改善古坑、莿桐活動中心
2024/01/04 19:33

劉建國不忘爭取建設 政院允列前瞻計畫改善古坑、莿桐活動中心

新藥基金上路 自費用藥困境仍未解
雲林2選區》劉建國站路口拜票 支持者製作「民主小籠包」相挺
2024/01/03 19:52

雲林2選區》劉建國站路口拜票 支持者製作「民主小籠包」相挺
《驗光人員法》三讀 無證書人員不得替民眾驗光
2015/12/18 20:04

《驗光人員法》三讀 無證書人員不得替民眾驗光

不菸酒竟二度罹癌 免疫治療助力抗肺癌
政治今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播