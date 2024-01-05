劉建國曾催生驗光人員法 北中南驗光師聚雲林推薦續留立院

全國北中南驗光師齊聚雲林縣立委第二選區民進黨候選人劉建國競總，力挺劉建國。（記者黃淑莉攝）

2024/01/05 17:23

〔記者黃淑莉／雲林報導〕《驗光人員法》1月6日頒布施行滿8週年，全國北中南驗光師今天齊聚雲林立委第二選區民進黨候選人劉建國斗六競選總部力挺，與會者一致推薦催生該法案的劉建國，請託雲林鄉親全力支持劉建國繼續留在立法院。

驗光師公會全國聯合會理事長黃群宸表示，感謝劉委員多年前對《驗光人員法》的努力，促成法案順利三讀通過，對驗光人員是至關重要，呼籲全台《驗光師公會》的理事長們一起來雲林給委員全力支持，繼續留在國會，讓法案更符合實務需求，因為劉建國是對《驗光人員法》最熟悉的立委。

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雲林縣驗光師公會理事長蔡明錡指出，《驗光人員法》最大的改變就是驗光師可以在合格的狀況底下去幫民眾驗光，保障民眾視力健康，對民眾視力是很大的保障。

劉建國表示，目前《驗光人員法》中規定，15歲以下必須在眼科醫師指導下驗光，並且不得對未滿6歲兒童驗光，但現況兒少對於手機、電腦等3C產品的使用，導致視力快速變差的情況，應該可以適度鬆綁，讓驗光師透過他們的專業，來協助兒少控制近視惡化，未來他將積極來協助全聯會及相關單位共同研擬、討論，朝合適的方向進行修法，共同守護兒少的視力健康。

全國北中南驗光師齊聚雲林縣立委第二選區民進黨候選人劉建國競總，力挺劉建國。（記者黃淑莉攝）

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