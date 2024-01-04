綠爆凱旋苑規避公安申報 北市建管處：5樓以下集合住宅不需申報

民進黨發言人張志豪指出，文化大學學生宿舍大群館（現改名為凱旋苑），2017年做最後一次公安申報，自此未進行每2年1次的公安申報。（資料照）

2024/01/04 16:29

〔記者何玉華／台北報導〕民進黨中央今（4）召開記者會指國民黨總統候選人侯友宜家族的凱旋苑「只顧收租剝削、不顧學生安危」，自2017年後，未如實完成每2年1次的公安申報；台北市政府建管處表示，凱旋苑為5樓以下集合住宅，屬H2組，不需要做公安檢查；對民進黨所提內部有堆積雜物、走道及樓梯寬度不足等問題，已派員前往現場勘查使用狀況是否符合使用執照內容。

民進黨中央黨部今由發言人張志豪、台北市議會黨團總召簡舒培、新北市議員張錦豪和顏蔚慈等人召開記者會；張志豪指出，又昱公司於2011年與文化大學簽約出租房舍做為學生宿舍大群館（現改名為凱旋苑），2017年做最後一次的公安申報，自此未進行每2年1次的公安申報。

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建管處指出，凱旋苑是1997年的使用執照，共有99戶門牌，使用執照圖說配置有105處隔間，用途為集合住宅；5樓以下集合住宅屬H2類組，尚非屬應辦理建築物公共安全申報的場所，不須公安檢查。

簡舒培則說，北市工務局1997年的使用執照表，凱旋苑原規劃99戶，但網路及現場表單卻是出租103戶，可見有4戶是沒有使用執照的「幽靈套房」。

建管處表示，曾於2023年12月18日派員到現場勘查，確認現況隔間、格局與使用執照一致，未作變更，戶數配置與使用執照圖說相符。

張錦豪則表示，根據學生提供的照片和影片，凱旋苑走道堆積儲物櫃妨礙逃生、宿舍走道寬度不足、樓梯寬度不足、無消防灑水系統、房門無耐燃防火門窗等；建管處獲知後，已派員拿使用執照圖紙去現場比對使用狀況是否相符，釐清後會再對外說明。

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