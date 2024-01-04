為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

搶救這位「鄰家女孩」！陳其邁率黨內議員分進合擊替黃捷催票

陳其邁率黨內議員分進合擊搶救黃捷，陳其邁強調黨內大團結，全力搶救這位「鄰家女孩」。（黃捷競總提供）

陳其邁率黨內議員分進合擊搶救黃捷，陳其邁強調黨內大團結，全力搶救這位「鄰家女孩」。（黃捷競總提供）

2024/01/04 15:47

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市長陳其邁今與第6選區立委候選人黃捷喊出搶救黃捷，展開選前10天催票策略，結合5位選區現任的5位議員總幹事。陳其邁表示，這段時間看見黃捷非常努力，深受婆婆媽媽喜愛，就像是「鄰家女孩」一樣，民進黨將展現團結與決心，力保黃捷這個席次進立院。

黃捷總部的5位總幹事，包括民進黨議員李喬如、郭建盟、簡煥宗、黃文益、湯詠瑜，聯手在地里長，全體總動員上街拜票，並宣布將展開「聯合站路口」到選前做倒數催票，直到「賴蕭配全國大車掃」、「搶救王義川大車掃」下週到黃捷選區。

屆時，黃捷將再次號召「擋泥板車隊」出動，要在黃捷選區掃街，希望帶動政黨票的氣勢，也展現民進黨團結決心，要力保黃捷這個席次。

陳其邁表示，今天來到國民市場，有小時候的回憶，相信黃捷也一樣，因為她過去就讀雄女，這裡同樣是他的生活圈；陳其邁也稱讚，黃捷在擔任議員期間，就非常關心市場改建與舊城區活化，相信代表新世代的他進入國會，可以替高雄爭取更多預算，絕對不會杯葛預算。

黃捷表示，台灣隊團結一心，今天開始要「分進合擊」，邀請總幹事做她的分身，在每個重要路口站上街頭，並持續深入基層與民眾接觸，她預告選前黃金週，將會邀請蕭美琴、王義川、楊烈、楊大正、林昶佐等來賓，來做最後加持助選，將氣勢延續，力拚賴蕭配當選、國會拚過半。

陳其邁率黨內議員分進合擊搶救黃捷，陳其邁強調黨內大團結，全力搶救這位「鄰家女孩」。（黃捷競總提供）

陳其邁率黨內議員分進合擊搶救黃捷，陳其邁強調黨內大團結，全力搶救這位「鄰家女孩」。（黃捷競總提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
高市立委公辦政見第二天 民進黨打政績牌、國民黨也端牛肉
2024/01/04 15:42

高市立委公辦政見第二天 民進黨打政績牌、國民黨也端牛肉
總統大選 北市選舉人數209萬62人
2024/01/04 15:41

總統大選 北市選舉人數209萬62人

日月光銀髮同樂會 用愛打造樂齡人生
賴品妤批包庇廖先翔家800坪濫墾山坡地莊園案 新北市府：已開罰6萬
2024/01/04 15:19

賴品妤批包庇廖先翔家800坪濫墾山坡地莊園案 新北市府：已開罰6萬
羅文嘉揭「客家立委凍客家預算」往事 鍾易仲：凍結也是爭取的手段
2024/01/04 15:14

羅文嘉揭「客家立委凍客家預算」往事 鍾易仲：凍結也是爭取的手段

不菸酒竟二度罹癌 免疫治療助力抗肺癌
政治今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播