搶救這位「鄰家女孩」！陳其邁率黨內議員分進合擊替黃捷催票

陳其邁率黨內議員分進合擊搶救黃捷，陳其邁強調黨內大團結，全力搶救這位「鄰家女孩」。（黃捷競總提供）

2024/01/04 15:47

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市長陳其邁今與第6選區立委候選人黃捷喊出搶救黃捷，展開選前10天催票策略，結合5位選區現任的5位議員總幹事。陳其邁表示，這段時間看見黃捷非常努力，深受婆婆媽媽喜愛，就像是「鄰家女孩」一樣，民進黨將展現團結與決心，力保黃捷這個席次進立院。

黃捷總部的5位總幹事，包括民進黨議員李喬如、郭建盟、簡煥宗、黃文益、湯詠瑜，聯手在地里長，全體總動員上街拜票，並宣布將展開「聯合站路口」到選前做倒數催票，直到「賴蕭配全國大車掃」、「搶救王義川大車掃」下週到黃捷選區。

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屆時，黃捷將再次號召「擋泥板車隊」出動，要在黃捷選區掃街，希望帶動政黨票的氣勢，也展現民進黨團結決心，要力保黃捷這個席次。

陳其邁表示，今天來到國民市場，有小時候的回憶，相信黃捷也一樣，因為她過去就讀雄女，這裡同樣是他的生活圈；陳其邁也稱讚，黃捷在擔任議員期間，就非常關心市場改建與舊城區活化，相信代表新世代的他進入國會，可以替高雄爭取更多預算，絕對不會杯葛預算。

黃捷表示，台灣隊團結一心，今天開始要「分進合擊」，邀請總幹事做她的分身，在每個重要路口站上街頭，並持續深入基層與民眾接觸，她預告選前黃金週，將會邀請蕭美琴、王義川、楊烈、楊大正、林昶佐等來賓，來做最後加持助選，將氣勢延續，力拚賴蕭配當選、國會拚過半。

陳其邁率黨內議員分進合擊搶救黃捷，陳其邁強調黨內大團結，全力搶救這位「鄰家女孩」。（黃捷競總提供）

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