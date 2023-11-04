總統大選特勤「安維8號」下週成軍 特勤體技能鑑測合格率曝

國安局特勤中心執行的2024總統大選「安維8號」安全維護任務，將於9日舉行成軍典禮。圖為國安局特勤中心舉行「安維7號」編組成軍典禮。（資料照）

2023/11/04 18:49

〔記者吳書緯／台北報導〕國安局下週將舉行「第16任總統副總統候選人安全維護專精訓練結訓暨編成典禮」，也就是維護各陣營正副總統安全任務的「安維8號」任務。根據立法院預算中心的國安局去年度決算報告指出，近年整體特勤人員體技能鑑測合格比率為99.23%，創下近4年新高，但不合格的5名特勤人員中，有4名隸屬於國安局特勤中心。

報告並指出，特勤人員體技能鑑測及格，為其從事特種勤務應具備之基本條件之一，雖2022年度整體特勤人員體技能鑑測合格比率為近年新高，然該年度不及格人數仍以特勤中心較多，國安局仍宜督導該中心持續加強人員訓練。

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立法院外交及國防委員會將於9日考察國家安全局「第16任總統副總統候選人安全維護專精訓練結訓暨編成典禮」，也就是「安維8號」成軍典禮，將有220位完成訓練的軍、警特勤人員，投入總統大選安維任務，而安維任務是國安局特勤中心執行歷屆總統大選的代號，如2020年總統大選，即為「安維7號」。

根據立法院預算中心近期發布的「國家安全局111年度決算評估報告」指出，國安局特種勤務指揮中心掌理總統、副總統與其家屬及卸任總統、副總統與特定人士之安全維護，依法規定鑑測及格為特勤人員，是從事特種勤務應具備的基本條件之一。

報告指出，國安局每年均將「加強特勤維安訓練，提升人員本職學能」列為年度施政目標與重點，查核2019年度至2022年度的特勤中心、保六總隊第一警官大隊及憲指部警衛大隊等單位特勤人員體技能鑑測結果，2022年度的合格率99.23%為近4年新高。

然而，報告指出，2022年度不合格5名特勤人員，有4名隸屬於國安局特勤中心，保六總隊第一警官大隊1名、憲兵指揮部警衛大隊0人，且特勤中心特勤人員於2021及2022年度體技能合格率（98.3%及98.98%）均低於全體特勤人員平均合格率（98.64%及99.23%），體技能訓練容有精進空間。

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