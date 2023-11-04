洪佳君成立新莊聯合競總 朱立倫致詞批蔡英文
2023/11/04 14:48
〔記者闕敬倫／新北報導〕國民黨新北市第五選區立法委員參選人洪佳君今（1）早在新莊區光華國小舉行「侯友宜、洪佳君新莊聯合競選總部成立大會」，國民黨主席朱立倫與前國民黨副主席郝龍斌均到場讚聲，現場有約900多人出席造勢。朱立倫在致詞時暗批總統蔡英文是「大公主」，父親有資源、勢力，他喊話說選戰倒數70多天，要讓洪佳君、侯友宜當選，大家做伙打拚，明年1月13日一定勝利、成功。
朱立倫表示，洪佳君有4個小孩，這位媽媽很認真，實在很打拚，是最好的議員、最好的媽媽、最好的太太、最好的媳婦、最好的女兒，以後要當新莊最好的立法委員。
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朱立倫說，大家都知道新北市長侯友宜正在參選總統，就是希望要來改變台灣，讓兩岸可以和平，要給大家過好日子，洪佳君跟侯友宜同心打拚，為台灣、為這塊土地，他相信他們一定可以替鄉親爭取所有建設，配合侯友宜來改變新莊。
朱立倫指稱，他相信這次選戰很辛苦，民進黨有無限的資源，尤其大家有在說這位「大公主」，老爸很有資源、很有勢力，洪佳君除了百姓、人民以外，她無錢、無勢，靠的是大家的力量，所以拜託基層所有的好朋友在最後的70天，大家一起打拚，讓洪佳君、侯友宜當選，接下來每一場造勢都很重要，大家做伙打拚、共同認真，1月13日一定勝利、成功。