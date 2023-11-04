洪佳君成立新莊聯合競總 朱立倫致詞批蔡英文

國民黨新北市第五選區立委參選人洪佳君今舉行新莊聯合競總成立大會，國民黨主席朱立倫致詞暗批總統蔡英文是「大公主」，他喊話說選戰倒數70多天，明年1月13日一定勝利、成功。 （記者闕敬倫攝）

2023/11/04 14:48

〔記者闕敬倫／新北報導〕國民黨新北市第五選區立法委員參選人洪佳君今（1）早在新莊區光華國小舉行「侯友宜、洪佳君新莊聯合競選總部成立大會」，國民黨主席朱立倫與前國民黨副主席郝龍斌均到場讚聲，現場有約900多人出席造勢。朱立倫在致詞時暗批總統蔡英文是「大公主」，父親有資源、勢力，他喊話說選戰倒數70多天，要讓洪佳君、侯友宜當選，大家做伙打拚，明年1月13日一定勝利、成功。

朱立倫表示，洪佳君有4個小孩，這位媽媽很認真，實在很打拚，是最好的議員、最好的媽媽、最好的太太、最好的媳婦、最好的女兒，以後要當新莊最好的立法委員。

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朱立倫說，大家都知道新北市長侯友宜正在參選總統，就是希望要來改變台灣，讓兩岸可以和平，要給大家過好日子，洪佳君跟侯友宜同心打拚，為台灣、為這塊土地，他相信他們一定可以替鄉親爭取所有建設，配合侯友宜來改變新莊。

朱立倫指稱，他相信這次選戰很辛苦，民進黨有無限的資源，尤其大家有在說這位「大公主」，老爸很有資源、很有勢力，洪佳君除了百姓、人民以外，她無錢、無勢，靠的是大家的力量，所以拜託基層所有的好朋友在最後的70天，大家一起打拚，讓洪佳君、侯友宜當選，接下來每一場造勢都很重要，大家做伙打拚、共同認真，1月13日一定勝利、成功。

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