全是舊資料！彰化停車GO APP 2年未更新 藍駿宇批有夠落漆

藍駿宇質疑「彰化停車GO」APP提供的停車場資料，2年來均未更新，真是太「落漆」了！ （擷取自彰化縣議會網站）

2023/11/03 23:27

〔記者劉曉欣／彰化報導〕為方便民眾找車位推出的「彰化停車GO」APP，淪為蚊子APP？彰化縣議員藍駿宇今天進行縣政質詢提到，彰化停車GO APP所提供多筆停車場的資料，2年來均未更新，有的免費已改成收費，部分也已經漲價，APP全是舊資料，難怪APP乏人問津，真是太「落漆」了！

藍駿宇表示，彰化停車GO APP軟體開發及路側硬體設備建置，共分兩期計畫，總經費約為2、3000萬元，2018年啟動開發、2020年正式啟用。當初啟用時，縣府宣稱彰化停車GO APP，讓彰化智慧停車邁進一大步，但如今看來，卻完全看不到進步的樣子。

請繼續往下閱讀...

藍駿宇強調，縣府花了大錢要改善停車問題，透過科技方法來提供用路人最需要的即時停車資訊，原本的用意非常良好，但在欠缺後續管理維護，讓彰化停車GO APP就失去了功能。像是天后宮停車場本來是免費，後來已改成收費；福興第8停車場原本有收費，目前因為工程暫時停止對外開放停車。還有北區遊客中心的停車場，收費辦法都漲價了，但APP還是舊資料。

藍駿宇指出，彰化停車GO APP 原意是要避免民眾為了找車位，在市區團團轉，造成塞車路段更塞，所以提供鄰近有剩餘停車格位的停車場。但他實際透過APP一查，只有鹿港鎮公所廣場地下停車場有提供資料，其它幾乎都付之闕如，完全失去這款APP建置的用意。

縣府交通處表示，有關彰化停車GO APP，這是為2018年建置之APP，目前由廠商接手維運。針對資訊未能及時更新，廠商初步判斷是Android、Apple iOS二大智慧型手機系統更新頻繁，產生APP技術相容性問題。加上民間停車場為靜態資料，沒有自動更新功能。目前已請廠商檢測處理改善中。

藍駿宇表示，鹿港北區遊客中心收費早已調漲。 （藍駿宇提供）

彰化縣議員藍駿宇表示，鹿港北區遊客中心收費早已調漲。 （藍駿宇提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法