為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

全是舊資料！彰化停車GO APP 2年未更新 藍駿宇批有夠落漆

藍駿宇質疑「彰化停車GO」APP提供的停車場資料，2年來均未更新，真是太「落漆」了！ （擷取自彰化縣議會網站）

藍駿宇質疑「彰化停車GO」APP提供的停車場資料，2年來均未更新，真是太「落漆」了！ （擷取自彰化縣議會網站）

2023/11/03 23:27

〔記者劉曉欣／彰化報導〕為方便民眾找車位推出的「彰化停車GO」APP，淪為蚊子APP？彰化縣議員藍駿宇今天進行縣政質詢提到，彰化停車GO APP所提供多筆停車場的資料，2年來均未更新，有的免費已改成收費，部分也已經漲價，APP全是舊資料，難怪APP乏人問津，真是太「落漆」了！

藍駿宇表示，彰化停車GO APP軟體開發及路側硬體設備建置，共分兩期計畫，總經費約為2、3000萬元，2018年啟動開發、2020年正式啟用。當初啟用時，縣府宣稱彰化停車GO APP，讓彰化智慧停車邁進一大步，但如今看來，卻完全看不到進步的樣子。

藍駿宇強調，縣府花了大錢要改善停車問題，透過科技方法來提供用路人最需要的即時停車資訊，原本的用意非常良好，但在欠缺後續管理維護，讓彰化停車GO APP就失去了功能。像是天后宮停車場本來是免費，後來已改成收費；福興第8停車場原本有收費，目前因為工程暫時停止對外開放停車。還有北區遊客中心的停車場，收費辦法都漲價了，但APP還是舊資料。

藍駿宇指出，彰化停車GO APP 原意是要避免民眾為了找車位，在市區團團轉，造成塞車路段更塞，所以提供鄰近有剩餘停車格位的停車場。但他實際透過APP一查，只有鹿港鎮公所廣場地下停車場有提供資料，其它幾乎都付之闕如，完全失去這款APP建置的用意。

縣府交通處表示，有關彰化停車GO APP，這是為2018年建置之APP，目前由廠商接手維運。針對資訊未能及時更新，廠商初步判斷是Android、Apple iOS二大智慧型手機系統更新頻繁，產生APP技術相容性問題。加上民間停車場為靜態資料，沒有自動更新功能。目前已請廠商檢測處理改善中。

藍駿宇表示，鹿港北區遊客中心收費早已調漲。 （藍駿宇提供）

藍駿宇表示，鹿港北區遊客中心收費早已調漲。 （藍駿宇提供）

彰化縣議員藍駿宇表示，鹿港北區遊客中心收費早已調漲。 （藍駿宇提供）

彰化縣議員藍駿宇表示，鹿港北區遊客中心收費早已調漲。 （藍駿宇提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
奇！彰化赫見「不對稱」樓梯 網友：防止女巫上樓
2023/11/03 05:44

奇！彰化赫見「不對稱」樓梯 網友：防止女巫上樓
台3線「山道猴子」當心！苗栗抓「壓車過彎」 取經彰化科技執法
2023/11/02 21:24

台3線「山道猴子」當心！苗栗抓「壓車過彎」 取經彰化科技執法

步步驚險！八點檔男神完攀郊山之王劍龍稜
彰化縣明年度總預算史上新高 歲出大增55億元原因曝
2023/11/01 18:35

彰化縣明年度總預算史上新高 歲出大增55億元原因曝
不想停收費格！彰市百公尺新路塞滿車 雙向道變「單行道」
2018/10/17 21:45

不想停收費格！彰市百公尺新路塞滿車 雙向道變「單行道」

水星生醫*獲美霸王專利 專利期至2042年
政治今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播