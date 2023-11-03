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合體蔡培慧助攻「雙蔡」！賴清德：大選決戰中台灣 南投最關鍵

民進黨總統參選人賴清德（前排右2）與立委參選人蔡培慧（前排中）合體成立南投競選後援會。（記者劉濱銓攝）

民進黨總統參選人賴清德（前排右2）與立委參選人蔡培慧（前排中）合體成立南投競選後援會。（記者劉濱銓攝）

2023/11/03 22:40

〔記者劉濱銓／南投報導〕大選倒數，民進黨總統參選人賴清德今晚與南投第二選區立委參選人蔡培慧在南投市成立競選後援會，他向鄉親喊話讓蔡培慧連任為南投服務，也強調大選「決戰中台灣」，南投扮演最關鍵的角色，若民進黨在南投的總統得票、2席立委全上，台灣就一定能安全，呼籲2024團結一致「再贏一次」。

賴清德下午先到埔里鎮，與第一選區立委參選人蔡銘軒成立聯合競選總部，晚間則趕往南投市，與南投、台中、彰化第二選區立委參選人蔡培慧、林靜儀、黃秀芳合體造勢，黨籍立委羅美玲、林楚茵也一同出席，吸引上千名支持者到場。

賴清德說，蔡培慧在年初立委補選勝出後，就跑遍選區解決農民灌溉與自來水供應問題，並爭取到南投垃圾5萬噸外運量、6000萬元的清運處理費，盼鄉親再給蔡培慧機會，連任為南投服務。

賴清德也說，明年大選追求台灣和平與安全，若蔡英文總統的路線能延續，民進黨能繼續執政，代表台灣民主能鞏固，且能維持印太地區穩定，而過去總統大選都是「決戰中台灣」，這次大選南投更是扮演最關鍵的角色，若在南投的總統得票能勝出，民進黨就一定能執政，若南投立委選舉「雙蔡」能當選，國會就能過半，呼籲選民團結「再贏一次」。

民進黨總統參選人賴清德與立委參選人蔡培慧合體成立南投競選後援會，吸引上千名支持者到場。（記者劉濱銓攝）

民進黨總統參選人賴清德與立委參選人蔡培慧合體成立南投競選後援會，吸引上千名支持者到場。（記者劉濱銓攝）

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