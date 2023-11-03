柯文哲比民調願「讓分」 江和樹：不知國民黨在怕什麼？

柯文哲表態，民調若在誤差範圍內，就算贏也願意當副手，民眾黨台中市黨部主委江和樹不解都已經「讓分」，國民黨到底在怕什麼？（江和樹提供）

2023/11/03 19:07

〔記者陳建志／台中報導〕「藍白合」陷入僵局，民眾黨總統參選人柯文哲今天表態，「若民調結果，雙方對比是在誤差範圍內，那麼無論勝負，我都會禮讓，接受擔任副手，全力為政黨輪替努力」民眾黨台中市黨部主委江和樹表示，柯文哲為了台灣好已經讓步，不解百年大黨的國民黨到底在怕什麼？

柯文哲今天表示，無法接受國民黨主席朱立倫新提出的日本與德國模式，還是主張用全民調方式呈現真實民意，並表態「若民調結果，雙方對比是在誤差範圍內，那麼無論勝負，我都會禮讓，接受擔任副手，全力為政黨輪替努力」。

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台中市議員，同時是民眾黨台中市黨部主委江和樹表示，為了台灣好，自己希望藍白合能成局，不過必須要有公平、公正的方案才能說服支持者，讓支持者接受「因為輸了，為了台灣好忍讓一下」，但如果不是公平的方式，就算最後硬湊在一起，民眾黨的支持者也不會接受。

江和樹強調，直接民調才是最科學、公正的方式，現在柯文著都已經願意「讓分」，強調在3%誤差範圍內，就算是他贏也願意讓步擔任副手，不知道這樣身為百年泱泱大黨的國民黨，到底在怕什麼？並說如果連這樣還不願接受，那真的是「兄弟登山，各自努力」了。

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