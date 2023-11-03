陳昆和質疑溪北重大建設掛零 南市府反擊：以不實資料造謠

台南市長黃偉哲表示，溪北有建設，呼籲民代政策討論應基於事實。（記者蔡文居攝）

2023/11/03 22:15

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議員陳昆和今天總質詢，質疑南市溪北、山區重大建設經費掛零。南市府則澄清，指陳議員質詢秀不實圖卡，指溪北無建設，投入經費零元，該引用資料有誤，市府已於7月公開澄清，陳卻持續以不實資料造謠。

陳昆和今天質疑市長黃偉哲「很混」，指鹽分地帶文化中心由他率先爭取，結果卻由市長、現任立委帶頭政治操作，要求黃偉哲說明「是不是我第一個爭取鹽分地帶文化中心的？」

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黃偉哲則說，他還要查資料，但就他所知，是蔡蘇秋金議員於2018率先爭取，「當時你和我還不是議員和市長」。

陳昆和提到重大交通建設議題時，指台南重大交通建設2022年上半年執行中1398億元以及捷運建設2872億元，共4270億元的經費全投注在溪南地區，溪北、山區竟都掛零，執政者拋棄溪北、山區，讓溪北邊緣化。

陳昆和指出，新營、歸仁、台江等都有文化中心，他在2019年11月質詢即率先爭取鹽分地帶文化中心，黃偉哲當時回應這是前所未有的全新想法，也願意與議員規劃在大北門區設置鹽分地帶文化中心，市府卻沒動作。他要求市府盡快在佳里市中心周邊區域，建置文化中心。

台南市長黃偉哲則在臉書公開說明「溪北有建設」，呼籲民代政策討論應基於事實，並詳列市府各重大建設項目。

南市府表示，黃偉哲就任市長以來，重視溪北地區及南北平衡發展，包括爭取中央前瞻建設，以及地方自籌經費，投入前瞻計畫、路平、生活圈及公園等經費總計292.37億元，並且持續增加中。陳崑和聲稱圖卡資料來自台南市工務局也非屬事實，市府工務局已於7月公開澄清，陳昆和卻仍持續以不實資料造謠，令人遺憾。

南市議員陳昆和今天總質詢時，質疑溪北、山區重大建設經費掛零。（記者蔡文居攝）

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