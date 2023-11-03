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三立入股中嘉 侯友宜競辦：NCC沒有大動作變「髒兮兮」

三立入股中嘉系統台，侯辦今（3日）指國家通訊傳播委員會（NCC）淪政治打手。（資料照）

三立入股中嘉系統台，侯辦今（3日）指國家通訊傳播委員會（NCC）淪政治打手。（資料照）

2023/11/03 18:17

〔記者俞肇福／新北報導〕三立入股中嘉系統台並持股27%，被質疑違反媒體壟斷條款。國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室今天（3日）指出，NCC未有大動作行動，已違背獨立監理機關的神聖使命，搖身成為「髒兮兮」，變成執政黨的政治打手。

侯友宜競選辦公室表示，2018年民進黨選舉大敗，行政院前院長蘇貞昌曾親自點名NCC沒有作為，NCC先開罰中天新聞台100萬後，前主委詹婷怡請辭獲准。2020年NCC決議不讓中天新聞台換照，而蘇貞昌則是說「尊重NCC審查與決定」。不過就在今年，台北高等行政法院今撤銷處分，這就是「逆我者亡」。

今年NCC審查鏡電視，有立委接到內部檢舉，堅持對鏡電視爭議徹查的NCC委員，因為確診請假，主委陳耀祥卻趁機將許可案排上議程，讓鏡電視順利過關上架。不過也有立委拿出音檔，指鏡新聞時任董事長表示，蘇貞昌「找了NCC主委陳耀祥」，這就是「順我者生」。

如今三立電視台入股中嘉有線電視系統台並持股27%，但NCC當初對中嘉交易案的附款要求「非經本會核准，參與投資受讓人事業之關係企業或自然人股東，不得直接或間接經營或控制新聞頻道」，三立電視台疑違反媒體壟斷條款。

面對三立的爭議，現任NCC主委陳耀祥只說「限期改正」，不能改正才要討論撤照，侯友宜競選辦公室表示，蘇貞昌一句沒有作為，NCC關了中天，三立疑違反媒體壟斷條款卻是限期改正，現在陳建仁只說了「相信NCC的判斷」，更加證明「順我者生、逆我者亡」。

侯友宜競選辦公室表示，NCC從中天、鏡電視、三立案例，到推動數位中介服務法，民進黨展現的就是「操控媒體的決心」，乖乖聽話就給糖、不聽話就打壓，民進黨過去說好的「黨政軍退出媒體」，現在看來就像謊話與笑話，所以NCC只有打掉重練。

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