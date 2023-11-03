兒童新樂園、天文科學館假日一位難求 陳政忠提案建地下停車場

兒童新樂園。（資料照）

2023/11/03 18:05

〔記者陳冠甫／台北報導〕台北市士林區兒童新樂園、天文館、科學教育館周邊，每逢週末假日旅遊人潮湧入，附近停車位常一格難求。台北市議員陳政忠日前在議會交通委員會提案，要求北市府應在美崙公園闢建地下停車場。對此，交通局停管處李昆振表示，會先調整停車費率、停車場需再研議。交通局長謝銘鴻則承諾，列入明年停車場委外評估討論。

陳政忠指出，北士科廠商未來陸續進駐之後，一定會排擠到兒童樂園停車需求，現有停車需求會往新光醫院方向使用停車位。他說，新光醫院二期工程也正在擴建，新光醫院本身沒有多少停車格，觀察未來趨勢與目前停車格難求的狀況，盼能闢建停車場，改善周邊停車情況。

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李昆振表示，美崙公園用地蓋停車場面積沒問題。不過以地下一層闢建約300格計算，闢建成本約新臺幣10億5千萬元（300格乘350萬/格）。面積使用上雖有空間，但尖峰離峰差異大，短中期計畫，會就受影響的周邊里給予停車回饋，中長期若評估需求很高，可有施作空間。

議員兼委員會召集人徐弘庭則質疑交通局，停車問題以短中期用費率檢討方式處理，停車場待長期規劃，陳政忠也追問「長期是多久？」多久可以規劃。李昆振解釋，新光醫院也在擴建，因為興建期間停車格也會減少…還需要再研議。話才出口，隨即被陳政忠批評，周末停車排到基河路，還要再研議？

謝銘鴻則承諾，列入明年停車場委外評估做討論。但陳政忠認為，現況就是如此，還要討論什麼？眼睛瞎了嗎？北投士林科學園區（北士科）進駐之後仁寶總部將排擠到士林周遭停車位使用，他強調，應儘速規劃興建，講評估就是不負責任的說法。

議員陳宥丞提及要先預防北士科，成為另一個內湖科學園區，避免同樣的交通塞車再出現，他說，內湖科當時就因都市計畫未能有通盤檢討，才有目前狀況。既然北士科尚未進駐，就已經發生在地居民無路可走，無車格可停，現在就該做通盤檢討，而不是再研議，對居民並不公平就該即時檢討。

議員趙怡翔也說，北市府應納入通盤檢討，是否有其他地區也有類似需求。

台北市議員陳政忠（中）日前在議會交通委員會提案，要求北市府應在美崙公園闢建地下停車場。（資料照。記者陳冠甫攝）

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