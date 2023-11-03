要求退選！南市民進黨團譴責選舉暴力 李全教回應了

南市議員朱正軒今天出示驗傷單，包括頸部扭傷、肩部痛及胸悶，他已對李全教提出妨害自由、恐嚇及傷害告訴，要以法律討回公道。（記者蔡文居攝）

2023/11/03 16:45

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控李全教涉架脖子、恐嚇控制近5分鐘 南市議員朱正軒報警提告

〔記者蔡文居／台南報導〕針對立委參選人李全教被控，涉嫌對南市議員朱正軒架脖子及言語恐嚇。南市民進黨團今天召開記者會譴責李全教選舉暴力，並要求公布監視器影像，民進黨團發言人李宗翰並要求李全教應該退選。李全教回應說，請民進黨不要選舉操作，不要再演戲，沒意思！

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南市議會民進黨團副總召集人陳秋宏、幹事長蔡筱薇等10餘名黨團成員，今天下午召開記者會，嚴正聲明反對任何形式的選舉暴力，肢體接觸、言語威脅及人身強制等侵擾行為。

民進黨團呼籲，各黨團應譴責李全教，不能允許對於市議員及所有市民存有任何形式的暴力威脅，要求中選會應重視此等情事，也要求市政府公布當天監視器影像。

民進黨團表示，李全教對不同意見的市議員尚且如此威脅，何況對待市民鄉親？面對李全教的失序行為，呼籲市議會跨黨派應同聲譴責，以維市議員及市民鄉親能夠免於恐懼。

朱正軒指出，李全教在市立殯儀館告別式現場，當眾用手臂將其脖子架住，怒斥近5分鐘，是在對他下馬威，用意是要他閉嘴。但李全教的涉賄經過、判刑紀錄，已經法院公開認證，何來抹黑？

朱正軒今天也出示驗傷單，包括頸部扭傷、肩部痛及胸悶，已對李全教提出妨害自由、恐嚇及傷害告訴，要以法律討回公道。

李全教表示，當天因現場很吵，他是勾肩要朱正軒說明為何抹黑他。很多人都在現場，請朱正軒不要再裝了，朱當時還比手指頭叫他講小聲一點，如果他有用力，朱有不舒服一定會閃開，但也沒有閃開，這有很多人可作證，包括永康區復國里里長也在場。李全教說，「這有這麼嚴重嗎？希望不要選舉操作，不要再演戲，這沒意思！」「有需要這樣嗎？」

南市民進黨團今天召開記者會譴責李全教選舉暴力，民進黨團發言人李宗翰並要求李全教應該退選。（記者蔡文居攝）

李全教回應說，請民進黨不要選舉操作，不要再演戲，沒意思！（資料照）

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