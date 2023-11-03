苗縣議員陳光軒出席校慶 直擊藍營參選人邱鎮軍團隊入校園拜票發文宣

苗栗縣某國中舉辦校慶運動會，縣議員陳光軒前往參加，發現國民黨苗栗縣第二選區立委參選人、苗栗市長邱鎮軍團隊在校內拉票並發放文宣品。（陳光軒提供）

2023/11/03 14:37

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣頭份市一所國中今天舉辦校慶運動會，民進黨縣議員陳光軒前往參加，直擊國民黨苗栗縣第二選區立委參選人、苗栗市長邱鎮軍團隊在校內拉票並發放文宣品，經他向校方提醒這已違反行政中立，校方才趕緊要求邱團隊停止拜票行為。邱鎮軍向學生、家長及學校致歉，但也反批民進黨不要雙標。

陳光軒上午將此事於臉書發文，並表示，他相信很多學校可能沒有那麼敏感，覺得辦喜事都是來者不拒，但身為立法委員的競逐者，邱鎮軍及其團隊應該不會連基本的守法常識都沒有，未來怎麼能讓人期待？選舉活動進入本該歡樂氣氛的校園運動會，實在讓人遺憾！

請繼續往下閱讀...

與民進黨合作參選苗栗縣第二選區立委的無黨籍縣議員曾玟學也在陳光軒臉書發文留言「今天我自己參加校慶都是穿議員外套，沒有任何競選字樣，也要求團隊入校時把外套脫掉便服隨行，這是很基本的自我要求。我們要選出什麼樣的立法委員，我想從這些細節都應該是選民可以思考及參考的。」

對此，邱鎮軍表示，服務團隊的2位志工姊姊因不熟悉選舉事務，無心之過的進入學校區域發放扇子等文宣品，造成學校困擾，他向學生、家長及學校致歉，並承諾會再加強服務團隊志工們在選舉事務法規面的知識。

不過邱鎮軍也認為，這樣的無心之過，其實只要提醒一下立即改善即可，實在不用無限上綱，並反擊指出，曾玟學昨天陪同賴清德副總統視察衛福部苗栗醫院，全程穿的卻是立法委員候選人的上衣，質疑曾是否真有行政中立？也籲民進黨不要雙標。

苗栗縣政府教育處表示，教育基本法明文「教育應本中立原則。學校不得為特定政治團體從事宣傳或活動。」也就是所謂的行政中立。學校辦理活動歡迎各界參與，但不能從事競選相關行為，尤其近期是學校校慶運動會季節，教育處會提醒各校加強注意，也籲請各參選人及團隊遵守。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法