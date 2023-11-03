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民眾黨酸賣「芒果乾」 民進黨反擊：藍白幫中共介選找理由

張志豪批評，藍、白陣營對中共介選視而不見，還把他人對國家安全的質疑打成「芒果乾」，令人質疑是為中共轉移焦點。（資料照）

張志豪批評，藍、白陣營對中共介選視而不見，還把他人對國家安全的質疑打成「芒果乾」，令人質疑是為中共轉移焦點。（資料照）

2023/11/03 15:38

〔記者陳政宇／台北報導〕針對民眾黨記者會稍早指控民進黨主席暨總統參選人賴清德「賣芒果乾」，民進黨發言人張志豪今（3）日表示，中共介選情況日趨嚴重，民眾黨不僅視而不見，還用所謂「賣芒果乾」來轉移焦點，試圖協助中共洗白脫罪，繼續用看不見的黑手擾亂人心，令人遺憾。

張志豪透過新聞稿表示，民進黨嚴正呼籲藍、白等在野人士，應正視屏東縣議員郭再添夫婦涉接受中資賄選遭依涉「反滲透法」提起公訴，及蔣萬安競選台北市長期間的內湖後援會總幹邱瑞蓮，因接受中方資助中國製快篩試劑賄選遭涉「反滲透法」起訴。

他指出，上述兩起「反滲透法」起訴案件，從台北到屏東，都可見中共「介選」身影，根本是「現在進行式」，而且行之有年，已經不是危言聳聽，捍衛國家主權安全與民主自由有其迫切與必要。

張志豪批評，面對中共介選，民眾黨等在野陣營視而不見，把所有對可能危及國家安全的質疑都打成「芒果乾」，令人質疑是為中共轉移焦點，眼中只有政黨私利及政治利益，沒有國家利益。

張志豪並強調，面對中共介選假裝視而不見，就是要讓統戰長趨直入，協助中共「溫水煮青蛙」，製造大量的「國安天坑」，完全是在破壞台灣民主、危害國家安全。

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