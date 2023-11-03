批高虹安施政報告不給提問 陳建名拿林智堅答詢畫面打臉藍營

藍白護航新竹市長高虹安，高虹安昨天議會施政報告時不給議員提問，新竹市議會民進黨團也拿出林智堅接受議員提問畫面打臉國民黨團的說法。（照片取自市議員陳建名臉書）

2023/11/03 12:35

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市議會民進黨團接連兩天對議會「藍白合」護航市長高虹安，批藍白議員是自廢武功，除明年度總預算遭藍白強行逕付二讀外，藍白議員也護航高虹安在施政報告時不給議員提問就散會。國民黨團總召陳慶齡昨天也發文稱，前市長林智堅任內的施政報告，每一次都沒有議員提問，指民進黨是硬扣帽子。對此，民進黨團總召陳建名今天發文打臉國民黨團，並提出多次市議會直播林智堅在施政報告後接受議員提問的畫面，稱國民黨是刻意造謠及混淆視聽。

陳慶齡昨天發布新聞稿，稱民進黨團是否「貴人多忘事」，過去民進黨執政的林智堅市長任內，每一次報告，都沒有議員提問。民進黨團可以回放過去直播影片，回憶一下包括第10屆第5、6、7次市長施政報告，都是在沒有提問、也還沒到12點就散會的前例。民進黨團今天硬扣帽子，根本是欲加之罪何患無辭。

請繼續往下閱讀...

陳慶齡也對明年度總預算逕付二讀一事提到，已附帶議決，要求市府各單位配合政黨團做說明，化整為零，議員可以問得更細，沒有必要硬把30幾個議員硬湊起來，一樣的事情重複做2遍，白白浪費大家的時間，還不如把時間省下來做其他更多的服務。

陳建名今天則反擊陳慶齡，提到「你是忘記了還是刻意想不起來，在這種時代的確大家不查證就會被你們這種人唬得一愣一愣，不過所有的議會開議都有進行直播，經查詢，前市長林智堅，除疫情較為嚴峻期間，禁止室內集會狀況下，才有所謂的施政報告結束後無法提問。」

陳建名強調，國民黨團為護航高虹安施政報告不給問，已到極其醜陋，包括陳慶齡提到高虹安花80分鐘完整報告，以前林智堅都是40到50分鐘報告就草草了事，根本就是造謠，依據直播紀錄，每一場林智堅的施政報告，都超過60分鐘，甚至多次加碼要求專案報告，反觀高虹安，每場專案報告都不見人影，推給局處長，議員一問三不知。

陳建名也以議會頻道的存檔提到，第10屆第一次會期，施政報告結束後議員提問時間長達1個多小時，國民黨議員吳青山提問時，連陳慶齡都在場。另陳慶齡提到總預算逕付二讀情形，陳建名也說，市府局處長赴黨團說明與委員會實質審查兩者並不同，委員會是由各黨派推舉出的代表，在聽完局處說明預算內容，可提問，可針對不同黨派之間進行磋商，這點跟毫無法律效力的黨團說明截然不同。

陳建名說，「國民黨想護航，還是要專業一點好嗎？這是議會自廢武功，只想透過大會短短的時間進行討論表決，請問281億的總預算，幾千條的項目，大會打算花多久時間處理？」

高虹安昨天議會施政報告時不給議員提問，新竹市議會民進黨團也拿出林智堅接受議員提問畫面打臉國民黨團的說法。圖為昨天市議會高虹安進行施政報告的情形。（記者洪美秀攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法