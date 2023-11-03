批高虹安施政報告不給提問 陳建名拿林智堅答詢畫面打臉藍營
〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市議會民進黨團接連兩天對議會「藍白合」護航市長高虹安，批藍白議員是自廢武功，除明年度總預算遭藍白強行逕付二讀外，藍白議員也護航高虹安在施政報告時不給議員提問就散會。國民黨團總召陳慶齡昨天也發文稱，前市長林智堅任內的施政報告，每一次都沒有議員提問，指民進黨是硬扣帽子。對此，民進黨團總召陳建名今天發文打臉國民黨團，並提出多次市議會直播林智堅在施政報告後接受議員提問的畫面，稱國民黨是刻意造謠及混淆視聽。
陳慶齡昨天發布新聞稿，稱民進黨團是否「貴人多忘事」，過去民進黨執政的林智堅市長任內，每一次報告，都沒有議員提問。民進黨團可以回放過去直播影片，回憶一下包括第10屆第5、6、7次市長施政報告，都是在沒有提問、也還沒到12點就散會的前例。民進黨團今天硬扣帽子，根本是欲加之罪何患無辭。
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陳慶齡也對明年度總預算逕付二讀一事提到，已附帶議決，要求市府各單位配合政黨團做說明，化整為零，議員可以問得更細，沒有必要硬把30幾個議員硬湊起來，一樣的事情重複做2遍，白白浪費大家的時間，還不如把時間省下來做其他更多的服務。
陳建名今天則反擊陳慶齡，提到「你是忘記了還是刻意想不起來，在這種時代的確大家不查證就會被你們這種人唬得一愣一愣，不過所有的議會開議都有進行直播，經查詢，前市長林智堅，除疫情較為嚴峻期間，禁止室內集會狀況下，才有所謂的施政報告結束後無法提問。」
陳建名強調，國民黨團為護航高虹安施政報告不給問，已到極其醜陋，包括陳慶齡提到高虹安花80分鐘完整報告，以前林智堅都是40到50分鐘報告就草草了事，根本就是造謠，依據直播紀錄，每一場林智堅的施政報告，都超過60分鐘，甚至多次加碼要求專案報告，反觀高虹安，每場專案報告都不見人影，推給局處長，議員一問三不知。
陳建名也以議會頻道的存檔提到，第10屆第一次會期，施政報告結束後議員提問時間長達1個多小時，國民黨議員吳青山提問時，連陳慶齡都在場。另陳慶齡提到總預算逕付二讀情形，陳建名也說，市府局處長赴黨團說明與委員會實質審查兩者並不同，委員會是由各黨派推舉出的代表，在聽完局處說明預算內容，可提問，可針對不同黨派之間進行磋商，這點跟毫無法律效力的黨團說明截然不同。
陳建名說，「國民黨想護航，還是要專業一點好嗎？這是議會自廢武功，只想透過大會短短的時間進行討論表決，請問281億的總預算，幾千條的項目，大會打算花多久時間處理？」