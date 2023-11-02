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民進黨國務青到台中陪掃街 莊競程帶逛一中街

國務青應援團陪莊競程到一中商圈造勢。（記者蔡淑媛攝）

國務青應援團陪莊競程到一中商圈造勢。（記者蔡淑媛攝）

2023/11/02 21:02

〔記者蔡淑媛／台中報導〕選戰進入倒數，民進黨青年部「國務青應援團」全國助選活動，今天傍晚為台中市北屯、北區立委莊競程造勢打氣，一行人到一中商圈宣傳一系列青年照顧政策，也走訪老牌豐仁冰、上和園滷味等一中街必吃美食，吸引民眾支持。

國務青10名夥伴由民進黨青年部副主任黃聖文帶領，開著「胖卡」，南北奔波，為民進黨籍的立委參選人助選宣傳，2日下午來到台中市北區知名的一中商圈，合體立委莊競程拜票，爭取年輕族群的支持。

莊競程向國務青團隊介紹老牌豐仁冰、上和園滷味、無名福州包等一中街必吃美食，爭取選票也不忘行銷在地商家，吸引許多民眾圍觀。莊競程說，來一中商圈，喚起他很多回憶，過去他與太太婚前就常來吃豐仁冰，有戀愛的感覺。

莊競程說，他的專長是醫學工程，努力將長輩的健康照顧好，讓年輕人無後顧之憂去打拼，他成功爭取育兒津貼補助加碼、育嬰留職津貼從6成薪提高到8成薪，減輕年輕人生養壓力，對於學生族群的補助，他也爭取到學貸緩繳本金、延長還款年限、以及通勤月票補助等，實質降低大家的負擔。

莊競程指出，民進黨執政後，對於年輕世代提出許多政策，總統參選人賴清德也規劃一系列的國家希望工程，努力創造公義永續的台灣，提供年輕世代追求夢想的機會。

國務青應援團陪莊競程到一中商圈造勢，莊競程帶路吃豐仁冰。（記者蔡淑媛攝）

國務青應援團陪莊競程到一中商圈造勢，莊競程帶路吃豐仁冰。（記者蔡淑媛攝）

國務青應援團陪莊競程到一中商圈造勢，莊競程帶路吃雞腳凍。（記者蔡淑媛攝）

國務青應援團陪莊競程到一中商圈造勢，莊競程帶路吃雞腳凍。（記者蔡淑媛攝）

國務青應援團舉莊競程到一中商圈造勢，莊競程帶路吃雞腳凍。（記者蔡淑媛攝）

國務青應援團舉莊競程到一中商圈造勢，莊競程帶路吃雞腳凍。（記者蔡淑媛攝）

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