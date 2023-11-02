「愛錢也要愛蔡英文政府」 蘇貞昌：不要投給買票的立委

蘇貞昌（圖）舉辦新書「護國四年」簽書會，呼籲大家要顧好民進黨總統參選人賴清德，而且要立委過半。（記者蔡淑媛攝）

2023/11/02 19:16

〔記者蔡淑媛／台中報導〕前行政院長蘇貞昌今下午到台中舉辦新書「護國四年」簽書會，7名立委參選人全到齊。他呼籲大家要顧好民進黨總統參選人賴清德，而且如果立委不過半，就會很淒慘；更指不要投給有買票的立委參選人，愛錢也要愛蔡英文政府；蔡政府振興經濟有成，振興五倍券、3600元消費券和全民普發6000元，眾多數十億元以上的建設，重申「守護國家人人有責，護國有我！」

蘇貞昌下午在眾多支持者掌聲中出席簽書會，他妙語如珠笑說「以為我也要選總統」他也說，大家以為他退休，其實需要他才出來，不是吃飽太閒，是拜託他才出來，出新書已經7刷，更出來助選，這本書更說明蔡英文領導團隊4年所面臨的眾多挑戰，及勇敢堅強拿出辦法解決。

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蘇貞昌感謝台灣人民、總統蔡英文及立法院，讓他這個出生屏東、在貧窮中長大的人，能接受教育、考上律師及選上民代，還能2度擔任行政院長，實現總統政見、立院通過政院的法案及預算。他也強調台灣是好地方，還好這4年護國有成，不然台灣早就毀了，台灣團結一致能成功抵抗非洲豬瘟、百年大旱、百年大疫及通過婚姻平權。

蘇貞昌提及2019年上任之初簽署的第一件公文是台灣要做衛星，現在衛星上太空、潛水艇要下海，他強調台灣從來沒要攻打人家，但怕別人來打我們，台灣如同美女，隔壁流氓伺機侵犯，因此要買防狼噴霧防身，卻有在野黨立委洩密國外，還嗆聲要刪國預算，還好當時有國會席次過半堅持，因此呼籲大家要救台灣、守護台灣，選出能繼承蔡英文路線賴清德。

蘇貞昌也呼籲選民不要投給買票的人，要選會做事的人，買票的人是要賺回去，只要沒買票的甘願做事，如果要選黑道、土地多、又敢違建的，當選後只會違建愈做愈大，因此要選堅定為台灣做事的人，台灣就會愈政治清明、堅定。

7名立委參選人蔡其昌、張廖萬堅、林靜儀、莊競程、謝志忠、江肇國、謝子涵及黃國書等人都出席活動。主辦簽書會的蔡其昌及張廖萬堅推崇蘇貞昌的價值與施政方法，張廖萬堅說，全國高國中小能班班有冷氣，就是由蘇貞昌編列323億挹注且不到2年提前完成，以及全額補助國道一號銜接74號道。

蘇貞昌舉辦新書「護國四年」簽書會，大批讀者排隊簽名。（記者蔡淑媛攝）

蘇貞昌舉辦新書「護國四年」簽書會，與8名立委參選人及支持者高喊守護台灣，護國有我。（記者蔡淑媛攝）

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