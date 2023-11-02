戰學歷？宜蘭民眾黨立委參選人陳琬惠特助轉貼言論惹議

賴清德及陳俊宇宜蘭聯合競選總部召開記者會，抨擊陳琬惠特助劉奕甫轉貼歧視學歷言論。（圖由陳俊宇競選辦公室提供）

2023/11/02 17:43

〔記者江志雄／宜蘭報導〕賴清德及陳俊宇宜蘭聯合競選總部今天召開記者會，抨擊民眾黨立委參選人陳琬惠特助劉奕甫在LINE群組轉貼歧視學歷言論，質疑意圖利用「戰學歷」操作選舉。陳琬惠宜蘭服務處回應，團隊成員未經深思熟慮，已經為此致歉。

劉奕甫轉貼的訊息內容指出，「以相較法來視其學經歷，究竟誰才有能耐任職國會議員，相信再笨的人亦能選擇」，暗指陳琬惠是政治大學畢業、現任立委，民進黨立委參選人陳俊宇畢業於蘭陽技術學院（以前的復興工專）、佛光大學，並指陳的論文不知禁得起考驗嗎？另名立委參選人畢業的花蓮大漢技術學院，竟然在維基百科搜尋不到，影射對象即國民黨黃琤婷。

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文末加註「相較之下，優劣立現，記得轉傳、分享給你的親朋好友們」，畫面昨天曝光後引起爭議。賴清德及陳俊宇宜蘭聯合競選總部表示，歧視性評論十分惡劣，學歷不代表一個人的價值和才智，呼籲縣民抵制民眾黨充滿歧視的惡質選風，回歸正向選舉及政見探討。

競總青年部長陳定霖說，就讀私立大學或技術學院有錯嗎？陳琬惠立委團隊利用學歷歧視言論操作選舉，意圖惡意引導民眾，十分不可取，是否民調落後而出此下策？有無授權特助戰學歷？陳立委別想切割，出來說清楚。

被影射的黃琤婷也發聲明說，她從未對自己的學歷有任何掩飾，更不需要為了選舉洗學歷，年輕時靠著打工賺錢及助學貸款讀完大漢技術學院，在母校結交良師益友，大漢培育很多優秀人才在各界發光發熱，她以母校為榮。

陳琬惠宜蘭服務處說，團隊成員轉貼文字訊息引發誤會造成紛擾，當事人已經致歉，學歷並非陳琬惠聘人的準則，相信同仁初心並不是想戰學歷，而是告訴民眾，選舉過程中應該選賢與能，選擇願意公開透明且可以被檢驗的候選人。

劉奕甫在LINE群組轉貼訊息內容引發爭議。（圖由讀者提供）

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