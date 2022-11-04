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    候選人標榜「台大畢業」 葉丙成：讓人「臉上三條線」

    台大教授葉丙成。（資料照）

    台大教授葉丙成。（資料照）

    2022/11/04 20:54

    〔即時新聞／綜合報導〕九合一地方大選26日投票，坊間不少候選人宣傳時強調自己是「台大畢業」。台大教授葉丙成感慨：「除了某些科系或是有參加學生自治事務的人外，我還真不知道念台大相對於其他大學畢業，對於當一個好議員有什麼特別比較厲害的訓練？」他說，每次看到候選人炫耀與本業專業無關的事情，都會「臉上三條線」。

    葉丙成在臉書貼文，首先丟出一個假設「如果有個蛋糕店的廣告，說自己蛋糕好吃，然後又特別說師傅是台大OO系畢業。我會買他的蛋糕嗎？」他表示自己應該不會特別想買，因為上台大頂多是高中比較會考試、念書，進了台大，台大也沒有特別教大家怎麼做厲害的蛋糕，「所以台大畢業這個資訊，對於是不是就特別會做蛋糕，並沒有任何幫助」。

    葉丙成說，不會因為蛋糕師傅是台大畢業，就特別想買這家的蛋糕，除非師傅是他的學生，反而會因為師傅特別炫耀與本業專業無關的事情，讓他感覺臉上三條線。

    葉丙成指出，最近看到很多議員候選人的廣告，除了名字跟口號外，還大字標明「台大OO系」，這讓他感到不解，「除了某些科系或是有參加學生自治事務的人外，我還真不知道唸台大相對於其他大學畢業，對於當一個好議員有什麼特別比較厲害的訓練？唸台大就比較會協調事務？就比較會關心大眾？就比較會解決矛盾？就比較會為民喉舌」？

    葉丙成表示：「對我來說，每次看到這些候選人廣告強調自己台大畢業，就好像看到蛋糕師傅一直強調自己是台大畢業一樣，總是讓我臉上三條線。」

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