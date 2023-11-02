竹市議會藍白合「沒收」發言 民進黨團︰踐踏民主令人不齒

新竹市議會民進黨團批藍白再度沒收議員發問權利，市府和議會聯合踐踏民主進行政治分贓。圖為高虹安今天在議會施政報告長達80分鐘以上。（記者洪美秀攝）

2023/11/02 16:28

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市議會民進黨團今天針對議會藍白合，護航市長高虹安施政報告不給問，再度自廢武功不做監督的行為表達嚴正抗議。黨團總召陳建名表示，昨日就透過議會得知高虹安的施政報告時間長達90分鐘，藍白兩政黨也會有默契順勢在午時宣布散會。陳建名指出過去市長施政報告，即便沒有答詢，也會開放時間讓各黨團表達意見，作為市府未來施政參考，這也是議員作為監督的本份，如今藍白合再度「沒收」議員發表意見的權利，這種市府和議會聯合踐踏民主的行為令人不齒。

陳建名指出，高虹安整份施政報告只見美化過後的虛假數字，卻不見市民真正的心聲，新竹客運停班的狀況、開學仍不見國小英文教材，甚至是各地因工程任意開挖而造成的交通亂象。

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陳建名也指出，高虹安就是個讀稿機，以縣市先導公車為例，高虹安渾然不知這是前市長林智堅時期為大新竹輕軌路線所規劃的先導路線，通篇報告也不提大新竹輕軌進度，還因公車改成電動化而自栩，「很明顯高虹安根本不知道自己在講什麼，市政該做什麼。」且報告引用雜誌的各項指標，只是證明市民的努力，卻難掩蓋高虹安本人的爭議以及滿意度低落的事實。

陳建名表示，連續兩天，市議會讓總預算逕付二讀不付委，施政報告不能發言，藍白兩黨的行為都一再踐踏民主的精神以及代議士的責任，形同高虹安和特定議員團體們的政治分贓。

新竹市議會民進黨團批藍白再度沒收議員發問權利，市府和議會聯合踐踏民主，進行政治分贓。（記者洪美秀攝）

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