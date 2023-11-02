批高虹安想坐豪車多花200萬 劉崇顯︰用編制公務車才是省公帑

新竹市議員劉崇顯批市長高虹安的施政報告毫無新意，且質疑想坐豪車多花200萬元的預算，怎不跟市民說？（記者洪美秀攝）

2023/11/02 16:12

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市長高虹安今天到市議會進行今年度第二次定期大會的施政報告，洋洋灑灑講了80分鐘，市議員劉崇顯指出，高虹安說了這麼多，但想坐豪車要多花200萬，怎不跟市民說？且其施政報告內容毫無新意，只是延續性政策及大撒幣給補助，完成看不到其想擘畫的城市藍圖。

劉崇顯說，因看不到高虹安想擘畫的城市藍圖，他也提醒高虹安上任才編的預算「災害防汛指揮及禮賓公務使用公務車租賃案」114萬元，乍看是想提升災害指揮的行動效能，但他與行政處確認後，這台就是高虹安市長現在公務使用的Toyota Alphard。

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但其實市府編制的首長公務車中已有一輛同類型的保母車Toyota Previa，Previa除奢豪配備不如Alphard，實在想不出有任何公務使用上，不能坐原本這台車的理由。另明年度的預算也增編兩名司機112萬6千元，意即光是高虹安的公務行程移動，每年就要多花200多萬，也算是一筆花費不小的計畫案，怎不見高虹安向市民說明呢？

劉崇顯表示，他將提出凍結保留這筆預算，如果市府提不出高虹安一定要坐Alphard的理由，他會主張刪除這筆預算，請市長運用原有編制的公務車輛，這樣才是真正的節省公帑。

市府行政處表示，該筆預算實屬合規之預算，市府首長公務行程緊湊，需接待外賓及參加各種公開行程，如遇颱風或天災時之勘災、擔任救災總指揮等執行重要公務，基於行程需求及安全考量，依據中央政府購置及租賃公務車輛作業要點第9點，租賃公務車以為公務使用，合於規定。

至於2名司機的編列，行政處表示，市府正式編制駕駛職缺因111年2名司機移撥到他機關，然聘僱正式職缺駕駛須具備工級人員之身分，112年改以臨時人員方式任用較具彈性，總人員數並未變動，更無重複編列之情事。

另行政處指出，高虹安今也提出五大核心價值、十大施政策略的整體城市藍圖，施政報告內容也會上網公開，並持續傾聽民意、專注市政，打造安居科技城。

新竹市議員劉崇顯批市長高虹安的施政報告毫無新意，且質疑想坐豪車多花200萬元的預算，怎不跟市民說？（照片取自劉崇顯臉書）

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