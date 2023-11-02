義民廟秋祭大典 賴清德全程客語致詞：傳承客家精神為國人打拚

副總統賴清德今天出席新埔褒忠亭義民廟的秋祭大典。（記者黃美珠攝）

2023/11/02 13:27

〔記者黃美珠／新竹報導〕今天是新竹縣新埔褒忠亭義民廟的秋祭大典，副總統、民進黨總統參選人賴清德風塵僕僕出席參拜，更接下該廟創建235周年慶暨慶成圓醮慶典委員會的榮譽主委一職，在秋祭典禮上，當場由義民廟董事長、前台灣省主席林光華頒發。

事實上，賴清德4天前才剛來過新竹縣輔選，今天又出席義民廟秋祭，5日下午也將再現身竹北民進黨總統立委新竹縣聯合競選總部的成立大會上造勢。不過今天的祭典他晚了半小時抵達，義民廟董事長林光華說，他陪賴清德先去探望1個長輩，所以傳統三獻禮先行舉行，他們到場後就以簡單的參香、三獻禮向義民爺獻上虔誠的心。

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賴清德在義民爺秋祭上全程用客語致詞，他恭祝義民爺神威顯赫，庇佑國泰民安、風調雨順。在歷史上，客家義民爺的精神就是勇敢站在第一線，敢拚敢衝、保衛家園，未來他也會傳承客家精神保衛國家，為客家、為國人打拚。他祝福義民廟在董事長林光華領導下，各個信眾平安、義民廟香火越來越旺，更祝福所有在場鄉親身體健康、萬事如意。

林光華說，褒忠亭義民廟已經創建235年，今年成立「創建235周年慶暨慶成圓醮慶典委員會」，由他擔任主委，賴清德出任榮譽主委，榮譽副主委則由內政部長林右昌、客委會主委楊長鎮、桃園市長張善政、新竹縣長楊文科以及新竹市長高虹安一起擔任。

楊文科說，義民廟1年3大祭典，就是春祭、義民祭以及秋祭。今天的秋祭因副總統賴清德親自參加而顯得從沒有過的熱鬧。

客委會副主委周江杰說，今天因有行政院會，所以由他代表主委楊長鎮出席。義民廟今年創廟235周年，客委會配合義民廟發起系列的特別活動，並邀請副總統賴清德擔任活動的榮譽主委。今年新埔義民爺比較忙，陸續前往雙北地區接受住在都市的信眾們參拜也大受歡迎。

周江杰說，義民爺當年不分族群，只為保衛鄉親，這樣的精神也一直延續到現在，希望大家也能一如既往、不分族群地為國家的未來而努力。

副總統賴清德從義民廟董事長林光華手中接下該廟創建235周年慶暨慶成圓醮慶典委員會的榮譽主委一職。（記者黃美珠攝）

副總統賴清德出席客家信仰中心的義民廟秋祭大典，全程用客語致詞。（記者黃美珠攝）

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