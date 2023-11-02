立院職員突向林志嘉下跪陳情 控長官言語霸凌

自稱是立法院公報處的職員走入會議室，突下跪用膝蓋走路、向立法院秘書長林志嘉遞交陳情書。（記者謝君臨攝）

2023/11/02 11:14

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院司法及法制委員會今（2）日上午開會前，突然有一名自稱是立法院公報處的職員走入會議室，並下跪用膝蓋走路、向立法院秘書長林志嘉遞交陳情書。該名職員表示，他遭受長官言語霸凌，盼秘書長可以主持公道，林則允諾他今天一定會處理，該名職員才離開會議室，全程不到2分鐘，並未干擾議事進行。

司法委員會今排審「113年度立法院預算」，而在上午8點57分左右，突有一名身穿黑外套、白T恤、牛仔褲，理著小平頭戴黑框眼鏡的男子走入會議室，他向會議主席、民進黨立委湯蕙禎報告後，隨即轉身直直走向坐在備詢台的林志嘉，走沒幾步隨即下跪用膝蓋走路，並高舉文件，期間一度踉蹌差點跌倒。

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林志嘉見狀嚇了一跳，詢問：「你怎麼這樣子？」該名男子說：「秘書長我要跟你陳情。」林問：「什麼事情，你起來、你起來，什麼事，到底什麼事？」林接過陳情書後仔細查看，隨即繞過備詢台走向該名職員，秘書處處長孔秉杰也快步向前攙扶起該名職員。

男子說：「我是公報處的同仁，因為前幾天長官言語霸凌，希望秘書長能夠主持公道，這幾天晚上壓力都睡不著，希望秘書長要求長官，不要一直用言語霸凌下屬，謝謝秘書長。」林志嘉說：「不要難過，我會幫你處理。」並多次輕拍該職員左上臂，該職員則向林鞠躬致意，而後即離開會議室，並未干擾會議進行。

會中，國民黨立委謝衣鳯質詢時表示：「請問秘書長，剛才有一位公報處職員來這裡陳情，現在公報處到底是否有這樣的事件發生？」林志嘉說：「我也是剛剛第一時間才知道這件事，我有答應他，我事後會請他們來做溝通了解，目前沒有進一步相關了解。」

謝衣鳯追問：「什麼時候可以了解？」林志嘉說：「因為現在在開會，而且剛剛才發生，我想會後就會處理了，沒問題，今天一定會處理。」

另，國民黨立委吳怡玎質詢時也提到：「剛剛有一位立院同仁進來陳情，希望這件事立院可以做所有公務機關的表率，所有企業的表率，好好處理，真的希望這樣的事情越來越少，因為影響的不只是那位同仁，也影響整個辦公室同仁、影響工作效率。」

林志嘉說：「我們看法跟妳一致，我會親自處理。」

自稱是立法院公報處的職員走入會議室，突下跪用膝蓋走路、向立法院秘書長林志嘉遞交陳情書。（記者謝君臨翻攝）

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