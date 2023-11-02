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無國界醫師組織證實 滯加薩台灣人已安全撤離

無國界醫生組織證實，22人已安全離開加薩走廊。（翻攝自無國界醫生官網）

無國界醫生組織證實，22人已安全離開加薩走廊。（翻攝自無國界醫生官網）

2023/11/02 12:49

首次上稿：11:02
更新時間：12:49

〔記者楊堯茹／台北報導〕以哈局勢持續升溫，受困加薩走廊的外國護照持有者和傷患今開始離開戰區。無國界醫師組織發布新聞稿指出，22名工作者已從埃及國界拉法邊界關卡，離開加薩走廊，稍早也證實其中有一名台籍工作者，但基於隱私考量，未公布姓名。

無國界醫師組織證實，22名工作者自10月7日以哈爆發衝突後就受困當地，因當局協商人道窗口，讓持外國護照人士及人道工作者得離開加薩走廊，已經由拉法邊界關卡離開加薩走廊。

無國界醫師組織也指出，這批撤離還包括數名重傷患者，但仍有超過2萬名傷患滯留加薩，無國界醫師也再次組成新的醫療團隊，將在情勢允許的前提下，再度進入加薩走廊給予人道救援。

「無國界醫生組織在台灣」執行長鄔荻芳（Ludivine Houdet）也證實撤離名單有台籍人士，並以新聞稿指出，這名前線人員今年7月從台灣出發，到加薩參與人道醫療任務，他昨經由拉法過境點離開加薩。

鄔荻芳也說，目前加薩仍然有200萬人被困，醫療系統正面臨全面崩潰，無國界醫生再次呼籲立即停火，允許急切需要的人道物資和工作人員進入加薩。

外交部長吳釗燮上午在立法院也回應，外交部完全掌握，並說明該名工作者已經安全離開加薩，台灣駐以色列代表處也跟他保持非常密切的聯繫。

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