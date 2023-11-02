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吳釗燮證實：台籍NGO工作者已離開加薩走廊

外交部長吳釗燮今（2）日出席立法院外交及國防委員會，會前接受媒體訪問。（記者叢昌瑾攝）

外交部長吳釗燮今（2）日出席立法院外交及國防委員會，會前接受媒體訪問。（記者叢昌瑾攝）

2023/11/02 10:21

首次上稿：10:11
更新時間：10:21（新增無國界醫生組織內容）

〔記者楊堯茹／台北報導〕以哈戰爭持續升高，受困加薩走廊的外國護照持有者和傷患今天開始離開戰區。據外媒報導，被告知可以離開加薩的外國人士中，包括持有台灣護照的非政府組織工作者。對此，外交部長吳釗燮表示外交部完全掌握，他已經安全離開加薩。

吳釗燮說明，外交部完全掌握這名台灣籍非政府組織工作者，並說明他已經安全離開加薩，台灣駐以色列代表處也跟他保持非常密切的聯繫。

無國界醫生組織稍早也證實，22位接獲通知可離開加薩走廊的名單中，有一位是台灣人。

據印度商業標準日報報導，包括擁有日本、奧地利、保加利亞、印尼、約旦、義大利、希臘、澳洲、捷克等國籍的巴勒斯坦人，被告知可以穿越加薩與埃及間拉法邊界關卡（Rafah Border Crossing），離開加薩走廊。

據報導，名單中有多家NGO工作者，包括台灣、西班牙、義大利、菲律賓、海地、德國、美國、日本、奧地利、墨西哥、法國、肯亞、奈及利亞、南非、亞美尼亞、烏干達、迦納、約旦、獅子山共和國、烏克蘭、捷克、紐西蘭和澳洲等國護照持有者。

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