民進黨通過徵召選立委 黃捷：大家都是我的總幹事

黃捷由立委李昆澤、市議員李喬如、湯詠瑜陪同，前往苓雅區武廟市場掃街拜票。（記者李惠洲攝）

2023/11/01 20:09

〔記者黃良傑／高雄報導〕民主進步黨今（1日）召開中執會，經「2024大選提名策略小組」評估整體選情後，正式通過改徵召提名黃捷接替趙天麟，參選高雄市第6選區立法委員，黃捷今午得知表示，臨危受命，擔當這樣重責大任，當然是有壓力，壓力是來自於和時間賽跑，1天當5天用可能都不夠，一定會把握一分一秒，握緊每雙手，並感謝在地議員的團結與支持，她說：「這時候大家都是我的總幹事」。

黃捷今午由立委李昆澤、市議員李喬如、湯詠瑜陪同，前往苓雅區武廟市場掃街拜票，她接受媒體聯訪時表示，從決定接受徵召的那一刻起，拜票行程就沒有停過，因為別人很早就起跑了，1天當5天用可能都不夠，必須用10倍的努力，用10倍的時間來爭取選民的認同。

請繼續往下閱讀...

她希望選民可以在最短的時間，看到她和團隊在這個選區努力，讓大家看到她愛高雄的心，綠營也會展現大團結，把這一席守下來，可以團結為高雄打拼，接受徵召後，也會和立委趙天麟的團隊密集整合，用最快速度重整兵馬，馬上開始安排拜會、市場掃街。

黃捷說，今早也去前金區的東隆宮點起馬炮，以及鹽埕區的市場，向攤販、商家、民眾打招呼，也感覺到選民對民進黨是有期待的，對她也有期待，並希望民進黨這一席不能就此掉棒，背負著這樣的期待，重大的責任和使命感，一定會驅使她奮鬥到最後，把這一席守下來。

黃捷笑著說，感謝在地議員的團結與支持，他們甚至都比她著急，她說：「這時候大家都是我的總幹事」，包括5位在地議員，在第一時間組成緊急應變小組，幫她把該跑的行程都列好，帶她熟悉地方鄉親，也讓鄉親用最快速度熟識她，進一步給予肯定。

陪同掃街的立委李昆澤表示，挺台灣是共同理念、顧高雄是共同責任，苓雅區的武廟市場，是他與黃捷兩人選區的交界，黃捷非常優秀，民進黨拼8席全上，大家全力一起打拚。

黃捷由立委李昆澤、市議員李喬如、湯詠瑜陪同，前往苓雅區武廟市場掃街拜票。（記者李惠洲攝）

黃捷由立委李昆澤、市議員李喬如、湯詠瑜陪同，前往苓雅區武廟市場掃街拜票。（記者李惠洲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法