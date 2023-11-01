林智鴻讚黃捷已是「立委等級」 徐巧芯、李彥秀、游淑慧都中槍

高雄市議員林智鴻稱讚黃捷議會問政時，關心城市前瞻發展政策，表現早就是立委等級。（記者李惠洲攝）

2023/11/01 11:03

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市議員黃捷出馬代表民進黨，角逐高市第6選區立委，議會同事林智鴻今（1）日指出，黃捷在議會問政時，關心城市前瞻發展政策，表現早就是立委等級；林智鴻的機關槍掃射，要選立委的國民黨台北市議員徐巧芯、李彥秀、游淑慧等人都中槍。

林智鴻表示，黃捷這次臨危授命接受徵召、擴大服務觸角，展現年輕人接受挑戰的勇氣，更是世代交替指標，不用像台北市議員徐巧芯「神擋殺神」的打敗立委費鴻泰後，至今還無法同台造勢，徐才是年輕從政者的惡例。

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林智鴻說，黃捷在議會關心議題包羅萬象，舉凡動保、性平、社宅與工安等，都不侷限於自身選區，早已具備協助全高雄發展的宏觀視野，也是高雄市公民監督公僕聯盟（高督盟）評鑑的優質議員，許多人都認為表現已是立委級的高度。

針對外界批評黃捷落跑，林智鴻認為，立委第6選區與鳳山只是一線之隔，「還共有一條澄清路和一座衛武營公園」，國民黨要用「落跑」擴大解讀，顯得自己無法面對朱立倫、韓國瑜、侯友宜都在市長任內請假參選總統的劣跡。

林智鴻更批評，要論在地與世代交替，國民黨拿黃捷做文章，簡直是自相形穢，比如北市議員游淑慧今年爭取國民黨港湖區立委提名失利後，被喬去「隔壁」士林大同區參選。

而港湖區議員李彥秀，卡著議員席次，不讓黨內新世代出頭，兼任國民黨副秘書長、掌握黨機器宛如「球員兼裁判」地把游淑慧喬掉，國民黨也沒有像此刻攻擊黃捷般批評什麼。

林智鴻認為，黃捷接受黨中央徵召，要為泛綠守住關鍵一席，近日藍營對她鋪天蓋地攻擊，更證明黨中央判斷正確，黃捷才是最有可能贏的人選，「否則何須攻擊她？」

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