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全國長照侯援會成立 侯友宜：把新北經驗推行到全國

國民黨總統參選人侯友宜出席全國長照侯援會成立大會，上台發表演說。（記者塗建榮攝）

國民黨總統參選人侯友宜出席全國長照侯援會成立大會，上台發表演說。（記者塗建榮攝）

2023/11/01 20:45

〔記者林欣漢／台北報導〕國民黨總統參選人侯友宜今晚（1日）出席「全國長照侯援會」成立大會，細數長照政策，包括開辦長照保險、提高重度失能者給付額度4000元，以及發放重度失能家庭照顧者津貼每月5000元，他更允諾，將重新檢討長照機構的評鑑制度，減輕業者的負擔，為長輩提供更好的服務。

「把新北經驗推行到全國！」侯友宜指出，新北市這些年致力讓長輩能夠安居生活，除了里里有銀髮俱樂部、持續推動設立日照中心之外，也透過都市更新，打造全齡友善的居住環境，並在三重規劃「銀新未來城」，整合結合長照、托老、醫療、居家照護、超級商場等服務，讓長輩可以在地安養、樂活。

侯友宜說，台灣在2025年邁入超高齡化社會，不但將造成下一代龐大的負擔，對國家而言也會是很大的挑戰。他承諾，將優先推動長照保險，建立永續長照及完善服務的財務基礎；也將調高重度失能者給付額度4000元，並提高重度失能者住宿型機構補助費用，由每年12萬元提高到24萬元，減輕重度失能家庭的負擔。

侯友宜也提到，將擴大長期照顧與高齡養護特別扣除額，從12萬元上升到18萬元，年滿85歲可適用，並發放「重度失能家庭照顧者津貼」每月5000元，以減輕長照家庭的經濟負荷；而針對失能家庭全職照顧者，於照顧5年以上，則增加其國民年金給付金額每月5000元；至於許多業者所關心的長照機構評鑑制度，也會聽取產業界的經驗，重新檢討。

侯友宜出席全國長照侯援會成立大會，上台授旗。（記者塗建榮攝）

侯友宜出席全國長照侯援會成立大會，上台授旗。（記者塗建榮攝）

侯友宜出席全國長照侯援會成立大會。（記者塗建榮攝）

侯友宜出席全國長照侯援會成立大會。（記者塗建榮攝）

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