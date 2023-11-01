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共享運具個資外洩罰太輕 北市推修法最重廢止營運許可

台北市法規會今審議通過《台北市共享運具經營業管理自治條例》修正草案，將送大會二讀。（記者楊心慧攝）

台北市法規會今審議通過《台北市共享運具經營業管理自治條例》修正草案，將送大會二讀。（記者楊心慧攝）

2023/11/01 17:32

〔記者楊心慧／台北報導〕iRent公司爆發個資外洩事件，台北市議員苗博雅認為依《台北市共享運具經營業管理自治條例》裁罰金額太低，提出修正草案，新增因業者故意或過失，致消費者個資外洩交通局得撤銷或廢止其營運許可。台北市法規會今審議通過，將送大會二讀。

iRent公司今年初爆發個資外洩，受影響約40萬名用戶。苗博雅表示，業者未負起保護個資的責任，北市只能依共享運具自治條例開罰業者9萬，由於服務範圍含新北、桃園，各罰9萬，加上中央罰20萬，全部罰不到50萬元，業者要保護好資料所做的成本與遭裁罰付出的金額不成比例，導致業者對於個資保護漫不經心，她認為有此問題的恐不僅iRent一家業者。

苗博雅認為，基於要提醒業者必須做好個資安全管理、強化做好資安的動機，因此提案，增列因業者故意或過失，致消費者個資外洩，情節重大，交通局得撤銷或廢止其營運許可，她強調撤銷或廢止是業者故意或過失，導致個資外洩，若業者都做了該做的事，卻被惡意攻擊，就不屬業者故意過失，並不會被撤銷營運許可。

台北市交通局長謝明鴻表示，現行北市共享運具自治條例第12條共6款，規定違反情節重大得撤銷，現在新增1款個資保護，加強個資保護意識，交通局尊重並支持，會修法也是因中央個資法在今年5月修正，將成立個資保護委員會，未來是個資法的主管機關。

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