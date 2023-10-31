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中國前總理李克強突然猝死？ 邱太三：很可能是被自然死亡

中國前國務院總理李克強猝死，陸委會主委邱太三今日接受專訪表示，確實是可疑，他都開玩笑地說「很可能是被自然死亡」。（翻攝鏡電視《大選鏡來講：2024選戰論壇》節目）

中國前國務院總理李克強猝死，陸委會主委邱太三今日接受專訪表示，確實是可疑，他都開玩笑地說「很可能是被自然死亡」。（翻攝鏡電視《大選鏡來講：2024選戰論壇》節目）

2023/10/31 22:42

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國前國務院總理李克強27日因心臟病猝死，得年68歲。對於李克強突然離世，陸委會主委邱太三今日接受鏡電視節目專訪表示，這是中共內部問題，大概要幾年後才會公布。不過從好幾個對照來看，確實是可疑，他都開玩笑地說「很可能是被自然死亡」。

邱太三指出，中共「二十大」之後，習近平的權力就不斷集中，其實「十九大」後就可以看出來，當習在2018年修改憲法，取消兩任任期限制，大家都知道這一定是習為自己做的，不可能為其他人，之後就開始權力集中，也沒有接班人。

關於恢復兩岸觀光，邱太三則說，我方還沒恢復旅行社帶團到中國觀光，那是因為中國還沒開放觀光客到台灣，必須要「互惠」，但其實還是我方比較吃虧。

邱太三舉例，2015年，約有400萬觀光客到中國觀光，中國則有400萬觀光客過來。到了2019年7月，中共為了影響2020年選舉，宣布暫停自由行讓來台人數降到180萬，它是可以調控的，台灣都沒有調控，當年還是有400萬人次過去中國。

邱太三說，現在交通部壓力很大，如果你開放組團過去，中國一個都不讓人過來，這樣對國旅的壓力有多大，國內飯店業者該怎麼辦，「等於割肉流血給對岸」。

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