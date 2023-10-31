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訴說台日鐵道情誼！外交部台灣短片競賽 「追火車的人」獲首獎

外交部常務次長陳立國（左）頒發最大獎，給「Blue Train」團隊製作的「追火車的人」作者黃威勝（右）。（記者田裕華攝）

外交部常務次長陳立國（左）頒發最大獎，給「Blue Train」團隊製作的「追火車的人」作者黃威勝（右）。（記者田裕華攝）

2023/10/31 22:43

〔記者楊堯茹／台北報導〕外交部第9屆「全民潮台灣短片徵件競賽」頒獎典禮暨得獎短片播映會今天登場，「Blue Train」團隊製作的「追火車的人」藉由台日鐵道迷的視角，串起台灣人文地景，獲得獎金25萬元的最大獎。

「全民潮台灣短片徵件競賽」入選作品不僅拍出台灣之美，也展現台灣獨特的夜市、辦桌及選舉文化，由外交部常務次長陳立國主持並頒發最大獎。

國際傳播司副司長林禹貞表示，收到了223件作品參賽，共頒出16個獎項，總獎金新台幤125萬元。還有來自日本、越南、印尼、貝里斯、瓜地馬拉等14個國家，超過40件作品參賽，是歷年來外國參賽作品最多的一年。

林禹貞受訪時表示，這些短片都被賦予外交使命，常在台灣的駐外館處播出，讓世界看見台灣。

「追火車的人」獲頒最高獎金25萬元，該片鏡頭隨著台日鐡道迷，追尋鐵道的魅力與歷史軌跡，穿梭於山海田野和城鄉聚落之間，沿途的美好成為不同國籍火車同好的共通語言。

今年新創1分鐘直式影片類別的首獎，則是由「肉比頭Zoebitalk」團隊的「台灣各種你想不到的玩法！」拔得頭籌。另外，鼓勵校園學子創作的「學生特別獎」選出2件優勝作品，分別為「伴桌吃老虎」團隊的「台灣筵席文化」及楊承澔的作品「凍蒜minus」。

外交部表示，感謝全民展現創作力高能量，讓世界看到台灣的豐富與精彩，這是熱愛台灣的人，對這塊土地最溫柔而強大的支持。今年16部得獎作品將由外交部加配外文字幕，透過「潮台灣（Trending Taiwan）」YouTube頻道向全球播送，影片相關資訊請參閱外交部「潮台灣」臉書專頁與「潮台灣」X（原推特）帳號。

外交部「全民潮台灣」短片競賽頒獎典禮暨得獎短片播映會，外交部次長陳立國（左）擔任頒獎人，會後並與所有得獎人與評審合影。（記者田裕華攝）

外交部「全民潮台灣」短片競賽頒獎典禮暨得獎短片播映會，外交部次長陳立國（左）擔任頒獎人，會後並與所有得獎人與評審合影。（記者田裕華攝）

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