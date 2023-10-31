翁章梁施政報告 六大園區、無人機產業帶動嘉義發展

嘉義縣長翁章梁進行施政報告。（記者林宜樟攝）

2023/10/31 18:01

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣議會定期會今天由縣長翁章梁進行施政總報告，他說明嘉義科學園區等六大園區進展，以及無人機產業已由中央成立專案辦公室推動的進展，「農工大縣」的目標經中央地方攜手努力逐步實現，將吸引更多產業，帶動嘉義縣發展。

翁章梁表示，中美貿易戰爆發引爆全球經濟重組，大量資金湧入台灣，配合中央大南方發展，縣府鎖定「低污染、低耗能、低耗水與高產值」三低一高產業，讓農業縣發展與現代科技無縫接軌，打造智慧科學園區、工業4.0，催生無人機產業聚落，讓嘉義縣躍升為西部科技廊帶的關鍵地位，整合發展精準健康、智慧載具、智慧農業。

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無人機產業被中央列為「5+2國家戰略性產業」，亞洲無人機AI創新應用研發中心匯集41個產官學研進駐，由中央成立專案辦公室，直接挹注產業發展。民雄航太園區則由中科院直接開發，讓產業開發時間縮短3到5年，從研發、製造、測試、推廣與人才培育一條龍，嘉義縣已和土耳其、法國、捷克、美、日、英等15個國家簽署相關合作MOU。

嘉義科學園區已於今年5月22日動土，預計2026年下半年完成基礎設施，2029年12月全區開發完成。馬稠後產業園區後期坵塊均已標售完竣，其中有13家廠商已交地設廠中。

水上南靖產業園區總面積第一期招商釋出約6.02公頃，已有4家廠商申租7筆坵塊；中埔公館產業園區第一期招商釋出約5.06公頃，已有10家廠商申租19筆坵塊。

民雄航太園區由中科院擴大規劃，將東、西側進行整體開發，西側可開放合作廠商進駐，國家中山科學研究院「嘉義民雄院區東側第一期開發統包工程」於5月完成評選決標，預計今年底動土。布袋水產加值園區全部14筆土地已全部標出，並皆完成交地、產權移轉，園區路燈及號誌現已供電。

馬稠後產業園區後期正在施工中。（記者林宜樟攝）

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