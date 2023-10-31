停管基金繳庫87.7億寫新高 簡舒培批：淪柯文哲小金庫

台北市議員簡舒培（左）調查發現，前北市長柯文哲任內，停管基金繳庫87.7億元，淪為柯「小金庫」，卻不改善停車位不足的問題。（資料照）

2023/10/31 16:35

〔記者楊心慧／台北報導〕為改善停車環境，北市府設置台北市公有收費停車場基金，但台北市議員簡舒培調閱資料發現，郝龍斌任內停車場基金繳庫28.5億，柯文哲任內繳庫87.7億元，成為史上最高的金額，更淪為「小金庫」，卻不改善停車位不足的問題，近兩年的調查還稱各行政區汽車停車供給可滿足需求，與民眾實際感受不符，她批評柯放任台北市民苦無停車位，難怪滿意度年年吊車尾。

交通局長謝銘鴻坦言，報告與民眾的實際感受不同，台北市停車位遠遠不夠，仍會持續興建停車場，歷年都有停車場基金繳庫的做法，但不知道繳庫的比例相差如此多，未來停車場若有機會就要想辦法加速興建，否則行人也會沒空間。

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停管處長李昆振表示，停車場基金主要的收入仍是針對停車環境的改善，停車場也持續興建中，目前正興建12個停車場，至於基金屬市政收入，市府會做統籌分配。

簡舒培表示，柯文哲任內實施路邊停車格全面收費，停管基金因收費明顯增加，但柯文哲不興建停車場、改善停車位不足的問題，竟拿回繳庫，繳庫金額更是郝龍斌時期的3倍。

簡舒培質疑，停車場基金一直被柯文哲列為重要繳庫的項目，於2017年市長室會議內，指在不影響基金業務運作的前提下將基金繳庫，台北市的違停數量郝龍斌時代為461萬件、柯文哲則是837萬件，取締數量暴增也成為停管基金的另一個收入，柯文哲八年沒舉債卻將停管基金大筆繳庫，導致停車環境改善緩慢。

簡舒培批評，2021、2022年所做的停車調查，竟稱汽車停車供給可滿足需求，但實際狀況根本不是如此，她要求停管基金應用於停車場興建 ，增加台北市停車位供給，不能一昧的繳庫，必須要改善民眾停車需求。

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